G.Lacombe : “Je ne pense pas que Lyon a été surpris par Pochettino ou le PSG”

Une approche tactique claire, plus de physique, des profils de joueurs adaptés à l’adversaire, Mauricio Pochettino est un entraîneur pragmatique qui sait optimiser. Et Guy Lacombe (65 ans), technicien passé par le PSG de 2005 à 2007, aime cela. Encore plus après la nette victoire au Groupama Stadium (2-4) dimanche soir.

“C’est une victoire tactique mais je ne sais pas si Lyon n’avait pas trop fait le match avant… Parce que je ne pense pas que Lyon a été surpris par Pochettino ou le PSG. Verratti en numéro 10, ça fait un moment qu’il le fait”, commente le technicien sur leparisien.fr. “Ce qui m’a vraiment marqué c’est l’intensité que les Parisiens ont mise, la qualité du contre-pressing. Pochettino est en train de bonifier la qualité de chaque joueur. Il a repositionné un petit peu un schéma clair aux yeux des joueurs. Après, je connais quand même la musique et je sais que c’est toujours un peu comme ça, parce que ce qu’ils faisaient avec Tuchel, ça n’était pas n’importe quoi non plus. Mais, effectivement, sur le plan physique, Pochettino fait travailler un peu plus les garçons. Le PSG a retrouvé du peps. Ça, c’est clair. A l’image de Mbappé. Quand il est au top, honnêtement Paris a une autre allure. […] Après, il y a un duo Gueye-Danilo vraiment intéressant. Avec Verratti en plus. Quand vous voyez qu’il y a encore Paredes derrière… Peut-être que le prochain match, il va jouer différemment parce qu’il étudie beaucoup l’adversaire.”