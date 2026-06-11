Moscardo
Image : psg.fr

Gabriel Moscardo devrait repartir en prêt lors du mercato

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

Arrivé au PSG durant le mercato d’hiver 2024, Gabriel Moscardo n’a pas encore joué un match officiel avec les Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, il devrait de nouveau être prêté la saison prochaine.

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG avait misé sur deux jeunes joueurs brésiliens prometteurs, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le premier a été conservé et a joué (87 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée) alors que le second avait été prêté dans la foulée à son club formateur, les Corinthians. De retour à Paris durant l’été 2024, il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et repart en prêt à Reims. Un prêt non fructueux, avec plusieurs blessures, où il ne jouera que dix matches toutes compétitions confondues (un but).

Gabriel Moscardo espère s’imposer dans l’effectif du PSG
canalsupporters.com

Il ne devrait pas retourner à Braga

Intégré au groupe du PSG pour participer à la Coupe du monde des clubs, il ne jouera aucun match avec les Rouge & Bleu durant la compétition. Afin d’avoir du temps de jeu, il est de nouveau prêté lors du mercato estival 2025. Il rejoint cette fois-ci Braga. Au Portugal, il n’est pas beaucoup utilisé en début de saison avant d’enchaîner en deuxième partie de saison (30 matches toutes compétitions confondues, un but). Ces derniers jours, la presse portugaise indiquait que Braga ne serait pas contre prolonger le prêt de Gabriel Moscardo. Mais selon les informations d’ESPN Brésil, le milieu de terrain (20 ans) ne devrait pas jouer une nouvelle saison sous le maillot de Braga. Il va revenir au PSG mais ne devrait pas y rester. Bruno Andrade indique que le PSG aimerait prêter son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2028, dans un autre club européen. Un retour au Brésil est peu probable, conclut ESPN Brésil

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

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