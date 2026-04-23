Gabriel Moscardo espère s’imposer dans l’effectif du PSG

Prêté au SC Braga cette saison, Gabriel Moscardo gagne du temps de jeu ces dernières semaines et compte bien s’imposer au PSG à l’avenir.

Recruté par le PSG en janvier 2024 en provenance du Corinthians contre 20M€, Gabriel Moscardo a enchaîné deux prêts successifs, au Stade de Reims (2024-2025) puis au SC Braga depuis l’été dernier. Peu utilisé depuis le début de la saison (33 matchs disputés, 1 134 minutes), l’international brésilien de 20 ans a été utilisé comme troisième défenseur central lors des derniers matchs par Carlos Vicens. Un choix qui a convaincu l’entraîneur espagnol de rééditer ce choix lors de la victoire de Braga face au Real Betis (4-2) en quart de finale retour de la Ligue Europa. Dans un entretien exclusif au média 365 Scores, Gabriel Moscardo a donné de ses nouvelles et a aussi évoqué son avenir au PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2028.

Pourquoi avoir choisi le championnat portugais

« Le football portugais est connu pour être cette porte d’entrée (vers l’élite européenne), ce tremplin, pour les jeunes joueurs. Quand l’opportunité de Braga s’est présentée, nous l’avons accueillie favorablement. Le portugais est une langue proche, Braga est un club qui se bat pour les premières places de la Liga portugaise. Je me sens plus au Brésil. »

Sa saison à Braga

« J’ai eu plus de temps de jeu. Je suis en pleine progression, je sens que cette année à Braga a été très importante, elle me donne plus d’expérience pour les prochains défis. Et si Dieu le veut, un jour, je jouerai une saison entière au Paris Saint-Germain et je montrerai que j’en suis capable. »

La saison 2026-2027 avec l’effectif du PSG ?

« Nous n’avons encore rien discuté concernant la saison prochaine. Mon agent, en collaboration avec la direction du PSG, décidera de ce qui est le mieux pour moi. Nous en discuterons à la fin de la saison. Bien sûr, mon souhait est de rester au Paris Saint-Germain, d’y faire la pré-saison, car c’est là que j’ai ma place et que je dois être. »

Son choix d’avoir choisi le PSG en janvier 2024

« D’autres clubs s’intéressaient à moi, mais le PSG a été très direct. Dès que le Paris Saint-Germain s’est manifesté, l’idée m’a beaucoup plu. C’était un projet prometteur, axé sur de jeunes joueurs. À tel point que, la saison suivante, ils ont remporté la Ligue des champions. Je n’avais même pas beaucoup d’informations sur les autres clubs, car dès que le PSG s’est manifesté, nous nous sommes concentrés sur eux. »

Ses expériences au PSG

« Ma première expérience remonte à mon arrivée, à l’âge de 18 ans. J’ai suivi la pré-saison avec les joueurs titulaires pendant environ deux semaines, et j’ai participé à un match. Quand on arrive au centre d’entraînement et qu’on se retrouve dans les vestiaires, avec son nom à côté de tous ces grands joueurs, Marquinhos, Dembélé, Vitinha, Nuno… C’était incroyable. »

« Et lors de la Coupe du monde des clubs, ce fut un moment très spécial pour moi, où j’ai pu disputer davantage de matchs et m’entraîner davantage avec eux. Et ils venaient de remporter la Ligue des champions (…) Voir la mentalité de gagnant et la façon de travailler du staff technique de Luis Enrique est exceptionnel. J’apprends beaucoup avec eux. Les combinaisons qu’ils font, j’observe tout. J’espère passer une saison entière avec eux pour en apprendre encore beaucoup plus. »