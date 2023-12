Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo attendus à Paris dans les prochaines heures

Prochaines recrues du PSG lors du mercato hivernal, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo sont attendus à Paris dans les 48 heures à venir.

Le PSG compte bien se renforcer cet hiver pour répondre aux objectifs de la saison. Alors que l’effectif actuel de Luis Enrique a des manques à des postes importants, le board parisien va rapidement remédier à ce problème. Comme annoncé depuis plusieurs jours, les deux Brésiliens – Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians) et Lucas Beraldo (20 ans, São Paulo) vont venir garnir les rangs des Rouge & Bleu cet hiver. Et leur officialisation devrait intervenir dans les prochains jours.

Moscardo et Beraldo doivent arriver à Paris avant vendredi soir

En effet, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, les deux jeunes brésiliens vont voyager ensemble en direction de Paris et doivent arriver dans la capitale française avant vendredi soir. « Ils y passeront leurs visites médicales avant de s’engager tous les deux pour cinq ans avec le PSG », précise L’E. S’il est difficile d’imaginer les voir avec leurs nouveaux coéquipiers à la reprise de l’entraînement vendredi, ils seront bien présents à Paris pour passer toutes les étapes nécessaires préalables à la signature de leur contrat.

Une information également confirmée par le journaliste d’UOL Esporte, Bruno Andrade. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont attendus à Paris entre jeudi et vendredi. Au programme : Visite médicale, signature de leur contrat avec le PSG et présentation officielle.