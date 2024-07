Prêté jusqu’en juillet à son club formateur du Corinthians, Gabriel Moscardo a fait ses adieux au club brésilien et rejoindra le PSG dans les jours à venir.

Le PSG s’apprête à accueillir une nouvelle tête à Poissy. En plus de Matvey Safonov, un autre joueur va découvrir les installations du Campus PSG lors de la reprise le 15 juillet prochain. Recruté l’hiver dernier puis prêté dans la foulée à son club du Corinthians jusqu’en juillet, Gabriel Moscardo a pu rejouer quelques matches dans le championnat brésilien après son opération au pied.

Et ce mercredi soir, le milieu de 18 ans a fais ses adieux à son club formateur via ses réseaux sociaux. « Merci Corinthians ! Il est temps de se dire au revoir, TIMÃO. J’emporterai avec moi pour le reste de ma vie beaucoup d’apprentissage et de fierté d’avoir porté ce maillot pendant 8 ans. » L’international Espoir brésilien n’a pas tardé à mettre à jour son compte Instagram (voir photo ci-dessous). Pourtant, le Corinthians avait tenté de prolonger le prêt de son joueur au-delà du 30 juin 2024, mais en vain. Gabriel Moscardo découvrira donc son nouveau club le 15 juillet prochain à la reprise de l’entraînement et a pu retrouver des sensations en disputant quelques minutes (80 minutes en deux matches) depuis son opération au pied en janvier dernier.