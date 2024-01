Gabriel Moscardo : « J’ai hâte de porter le maillot du PSG »

Le PSG a mis fin au feuilleton de ce mercato hivernal 2024 en annonçant ce jeudi la signature de Gabriel Moscardo. Le Brésilien sera prêté à son club, les Corinthians, jusqu’à la fin de la saison. En paraphant son contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale, le jeune milieu de terrain a accordé un entretien au média officiel du club.

Comment se passe son arrivée au PSG ?

« Merci pour votre accueil. Je suis très heureux d’être ici avec vous et d’avoir signé au Paris Saint-Germain. Aujourd’hui est certainement le plus beau jour de ma vie en signant pour Paris. J’espère rendre les fans très heureux dans les années à venir« .

Que signifie cette signature au PSG pour lui ?

« Dès que j’ai entendu parler de l’intérêt de Paris et du projet qu’ils m’ont présenté, j’ai été très enthousiaste et je me suis concentré à 100 % sur le Paris Saint-Germain. Je suis très excité parce que c’est un projet avec de jeunes joueurs donc je suis impatient de rejoindre l’équipe, d’apprendre à connaître les joueurs et je suis sûr que l’objectif sera de gagner de nombreux trophées« .

Une appréhension de quitter son Brésil natal pour la première fois de sa vie à 18 ans ?

« Je me sens prêt, je m’y prépare depuis des années. J’apprends l’anglais depuis 5 ans et bien sûr, quand j’arriverai en juillet, j’étudierai aussi le français. Je suis prêt. J’ai déjà fait quelques voyages en Europe et je me suis toujours sentie bien ici. J’ai senti que c’était l’endroit idéal pour moi et je suis sûr que je vais bien m’adapter à Paris« .

La présence de Luis Enrique, qui fait confiance aux jeunes, a-t-elle pesé dans sa décision ?

« Oui, bien sûr. C’est un club qui compte de nombreux jeunes joueurs, ce qui montre que l’entraîneur a une grande confiance en la jeunesse. J’ai donc hâte de rejoindre le club et j’espère avoir une bonne relation avec l’entraîneur et les autres joueurs« .

L’histoire entre le Brésil et le Paris Saint-Germain …

« Bien sûr. Dès que j’ai appris l’intérêt du Paris Saint-Germain, j’ai pensé à Marquinhos. C’était sans aucun doute un facteur dans mon choix. Il est ici depuis longtemps, il connaît bien l’équipe et la ville. Le fait d’avoir Marquinhos comme Brésilien et comme capitaine de l’équipe va certainement m’aider à m’adapter au club et à la langue« .

Les objectifs pour les prochains mois ?

« Je vais me concentrer à 100 % sur le fait de revenir le plus vite possible. C’est mon objectif pour les prochains mois : bien me préparer pour revenir ici en milieu d’année et être au meilleur niveau possible pour rejoindre l’équipe« .

Un message pour les supporters parisiens ?

« J’ai hâte de porter le maillot du Paris Saint-Germain et de rencontrer les supporters pour la première fois. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis très enthousiaste et que j’espère être ici pendant de nombreuses années et remporter de nombreux trophées avec ce club« .

