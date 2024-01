Recruté par le PSG cet hiver puis prêté au Corinthians, Gabriel Moscardo a été opéré avec succès de son soucis au pied et entame sa convalescence.

Après d’âpres négociations avec le Corinthians, le PSG a finalement décidé d’acheter Gabriel Moscardo cet hiver contre une somme de 20M€ plus 2M€ de bonus. Dans la foulée, le Brésilien de 18 ans a été prêté à son club formateur et intègrera le groupe de Luis Enrique à partir de juillet. Cependant, il devra encore patienter avant de retrouver la compétition. Lors de sa visite médicale à Paris, un problème au pied gauche a été détecté, nécessitant une opération. Un problème physique qui a été la principale cause des lenteurs dans ce dossier.

Un retour à la compétition en avril espéré

Et comme le rapporte Le Parisien, Gabriel Moscardo s’est rendu au Qatar ce week-end pour subir son intervention chirurgicale. Le milieu de terrain a été opéré avec succès à la clinique Aspetar de Doha. Tout s’est déroulé comme prévu et le futur Parisien rentrera au Brésil pour entamer sa période de convalescence. « Il sera accompagné tout le long de son processus de rétablissement par le PSG pour s’assurer qu’il reprenne la compétition dans de bonnes conditions », précise le quotidien francilien sur son site internet. Son indisponibilité devrait s’étendre à deux ou trois mois et il pourrait retrouver la compétition en avril dans le but de disputer quelques matches avec son club formateur dans le championnat brésilien avant de rejoindre son nouveau club à l’été 2024.