Gabriel Moscardo rêve toujours de s’imposer au PSG

Prêté à l’Espanyol Barcelone pour la saison 2026-2027, Gabriel Moscardo nourrit toujours l’ambition d’évoluer sous le maillot parisien à l’avenir.

Recruté à l’hiver 2024 en provenance du Corinthians, Gabriel Moscardo n’a pas encore eu l’occasion de faire ses preuves sous les ordres de Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, le milieu brésilien a enchaîné les prêts ces dernières saisons : le Corinthians, le Stade de Reims et le SC Braga. Désormais, le joueur de 20 ans va évoluer en Liga, sous les couleurs de l’Espanyol de Barcelone, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.

« Mon rêve est de jouer pour le PSG »

Présenté à la presse ce jeudi, Gabriel Moscardo a réaffirmé son ambition de s’imposer au PSG à l’avenir. « Mon rêve est de jouer pour le PSG, mais pour l’instant, je suis concentré à 100 % sur l’Espanyol. Je suis convaincu de pouvoir jouer comme je le faisais à Corinthians, avec joie et personnalité. J’aurai l’occasion de le prouver chaque semaine. Je pense que de cette façon, je pourrai retourner au PSG, même si pour le moment je n’y pense pas vraiment ; je me concentre sur le plaisir de jouer pour l’Espanyol et ses supporters (…) Est-il en contact avec Luis Campos et Luis Enrique ? Je parle avec Luis Campos, le directeur sportif. Il me met en confiance. Il me transmet le message de Luis Enrique. Ils attendent de moi du temps de jeu, que je sois un joueur clé, que je joue. Ils savent que si je joue davantage, je montrerai ce dont je suis capable au PSG », a déclaré l’international U23 brésilien, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

Le milieu défensif, qui peut également dépanner au poste de défenseur central, a également expliqué son positionnement préférentiel : « Je me sens plus à l’aise en tant que milieu défensif, seul ou avec un double pivot. C’est là que je suis le plus en confiance. Mais je peux aussi jouer en tant que milieu axial. Je suis bon dans les airs, et si Manolo (entraîneur de l’Espanyol, ndlr) me donne plus de liberté, je peux marquer des buts et faire des passes décisives quand je pénètre dans la surface ; j’ai apprécié la liberté qu’il m’a accordée », a déclaré le joueur prêté par le PSG, avant d’être interrogé sur ses axes d’amélioration. « J’ai beaucoup appris ces dernières années en Europe, même si je ne suis pas encore un joueur accompli. Je souhaite approfondir mes connaissances sur les aspects plus techniques et plus réfléchis du football. Je pense notamment pouvoir perfectionner ma technique et gagner en finesse. En Espagne, je vais trouver des adversaires qui m’aideront à progresser. »

Enfin, le natif de Taubaté a expliqué les raisons de son choix de rejoindre la formation catalane : « Ce qui a attiré mon attention, c’est le prestige du club et ses supporters. Mais quand un directeur comme Monchi vous contacte, c’est que le projet est très prometteur, et ça compte aussi. On a eu plusieurs réunions, et il a fait preuve de beaucoup d’optimisme et de confiance. En plus de ça, jouer en Liga, le prestige du club et ses supporters, c’est ce qui m’a convaincu de choisir ce club. »

🎙️ Moscardo: « La afición fue uno de los motivos por los que decidí venir »#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 8, 2026