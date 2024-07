Ce vendredi, les Féminines du PSG ont officialisé la prolongation de contrat d’Eva Gaetino. La défenseure américaine est désormais liée avec le club de la capitale jusqu’en juin 2026, une fierté pour elle.

Afin de continuer à concurrencer l’Olympique Lyonnais dans tous les tableaux, les Féminines du PSG se sont fortement renforcées cet été. Même si certaines joueuses ont quitté le navire, le club de la capitale a réussi à prolonger les contrats de Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida et Eva Gaetino. Cette dernière, arrivée l’hiver dernier, était dans le viseur de Lyon. Malgré ça, elle a préféré poursuivre l’aventure dans la capitale française, elle qui s’est très rapidement intégrée au vestiaire parisien. Après avoir paraphé son nouveau contrat, Eva Gaetino a donné une interview à PSG TV. Extraits choisis…

Sa prolongation

« Je suis très heureuse ! J’ai prolongé mon contrat jusqu’en 2026. C’est parfait. Je suis très, très heureuse. Très excitée et très fière. Je me réjouis de ces prochaines années avec le PSG et je suis impatiente de voir ce que nous allons faire. J’ai choisi de rester ici parce que je pense que nous avons plein de choses à accomplir avec le PSG. Je pense que nous pouvons être très fiers de notre travail et de ce que nous avons accompli la saison dernière. Mais je pense aussi qu’il est important de regarder la route qui s’ouvre devant nous et de voir tout ce que nous pouvons accomplir. La confiance du club est très encourageante et je lui en suis très reconnaissante. »

Ses premiers mois au PSG

« Je suis très fière parce que je pense que l’équipe et le club ont fait un très bon travail en concentrant leurs efforts sur un match à la fois et en apprenant et en progressant à chaque entraînement. Je pense que gagner la Coupe de France était énorme pour moi et, en même temps, je pense que quelque chose de plus grand encore nous attend avec la Champions League et le championnat. C’était un petit avant-goût de ce que nous pouvions avoir. Et ça me donne vraiment envie de continuer. »

Ses objectifs

« Personnellement, je veux être la meilleur défenseure du championnat, et la meilleure défenseure des États-Unis. Je précise, ce sont des objectifs à très long terme. Cela va demander beaucoup de travail, beaucoup d’essais et d’erreurs, beaucoup d’échecs, mais ce sont mes objectifs. »

Un message pour les supporters

« Je veux leur dire que suis très reconnaissante d’avoir prolongé mon contrat jusqu’en 2026. Chers supporters, j’ai hâte de vous retrouver pour les saisons à venir. Merci beaucoup. »