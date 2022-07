Lors de sa conférence de presse de présentation en tant qu’entraîneur du PSG, Christophe Galtier a fait savoir qu’il voulait réduire son effectif, pour le bien de tout le groupe. Actuellement, les Rouge & Bleu possèdent un peu plus de 35 joueurs sous contrat. Une liste de joueurs indésirables a déjà été mise en place par le duo Christophe Galtier-Luis Campos selon les informations de AS.

Icardi, Draxler, Herrera, Pardes…

Les deux hommes sont déjà au travail pour préparer un nettoyage au PSG. En attaque, Mauro Icardi et Julian Draxler sont invités à se trouver un nouveau club cet été. Même s’il est apprécié par le club et Luis Campos, Arnaud Kalimuendo pourrait aussi partir. La possible arrivée de Gianluca Scamacca devrait le priver de temps de jeu. En ce qui concerne la défense, Thilo Kehrer et Abdou Diallo sont aussi sur le départ. L’Allemand, a qui il reste un an de contrat, a gardé une belle côte en Bundesliga et pourrait partir pour 15 millions d’euros. L’international sénégalais pourrait ne pas prendre part à la tournée d’été du PSG au Japon selon le quotidien sportif espagnol. Pour rappel, l’ancien de Dortmund ne serait pas contre un départ afin d’avoir plus de temps jeu.

L’épineux dossier Layvin Kurzawa

Un dossier qui s’annonce compliqué pour le PSG, celui de Layvin Kurzawa. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le latéral gauche se sent bien à Paris et ne compte pas partir, même s’il ne rentre pas dans les plans de la direction parisienne. Mais de toute façon – pour le moment – aucune équipe ne s’est intéressé à celui qui n’a joué que neuf minutes la saison dernière. Avec l’arrivée de Vitinha et la celle possible de Renato Sanches, certains milieux sont invités à quitter le club comme Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes.