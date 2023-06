Galtier et son fils placés en garde à vue

Dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de discrimination lors de son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier et son fils ont été placés en garde à vue ce vendredi matin.

Christophe Galtier a vécu une saison très compliquée. Si au niveau sportif, le technicien français n’a pas répondu aux attentes, il a également été au centre de l’actualité il y a quelques semaines pour des soupçons de discrimination lors de son passage à l’OGC Nice pendant l’exercice 2021-2022. Et ce vendredi, l’affaire se poursuit.

Galtier convoqué par les enquêteurs ce vendredi matin

Dans cette affaire des soupçons de discrimination, Christophe Galtier et son fils et conseiller, John Valovic, ont été placés en garde à vue ce vendredi matin à Nice, annonce le procureur de la République, suite aux accusations de discrimination portées par Julien Fournier, l’ex-dirigeant des Aiglons. Comme le rapporte RMC Sport, Christophe Galtier a été convoqué ce matin par les enquêteurs, tout comme son fils adoptif et conseiller, John Valovic. « Les deux hommes sont entendus depuis 8h45 à la police judiciaire de Nice. L’enquête porte précisement sur des soupçons de ‘discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion’. »

Il y a quelques mois, des perquisitions avaient été menées par la police au siège social de l’OGC Nice et plusieurs joueurs et dirigeants avaient été entendus par les enquêteurs. De son côté, Christophe Galtier avait été choqué par les accusations de Julien Fournier à son encontre : « Je suis profondément choqué par les propos qu’on me prête, relayés par certains de manière irresponsable », avait-il déclaré en avril dernier. Pour rappel, Christophe Galtier est actuellement en négociations avec le PSG pour mettre fin à leur collaboration, après une saison compliquée au niveau sportif.