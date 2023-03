Galtier évoque son avenir après la défaite contre Rennes

Après une nouvelle défaite, le Paris Saint-Germain est en train de sombrer petit à petit cette saison. N’ayant que le championnat jusqu’au mois de juin, le club de la capitale arrive à se mettre en difficulté en Ligue 1. Après chaque défaite, Christophe Galtier est logiquement celui qui est pointé du doigt en premier. Comme depuis quelques semaines, le coach français est sur la sellette. Le principal intéressé s’est exprimé sur son avenir après le revers contre Rennes aujourd’hui.

« Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir »

« Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant. Je dis ça avec beaucoup de lucidité, en essayant d’avoir la plus juste analyse. En essayant aussi de fédérer les joueurs, de ne rien lâcher. La saison est loin d’être finie. Il y a des concurrents derrière. Je suis dans l’action, je ne suis pas passif ou inquiet me concernant. Je suis simplement déterminé à faire en sorte qu’on fasse une fin de saison et qu’on soit champions de France. Mais il faudra que mon effectif soit beaucoup plus complet, qu’on puisse retrouver nos forces vives »