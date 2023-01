Le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche soir (20h45, Prime Video) avec la réception de Reims dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Deux jours avant la réception des Rémois – au Parc des Princes – Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

Le calendrier infernal de février (PSG TV)

« On s’entraîne, on essaie d’avoir le maximum de joueurs à disposition. Il manque Kimpembe, qui est proche de revenir mais aussi Mukiele, qui va revenir bientôt. On démarre ce week-end pour une série importante avec très peu de récupération. Le calendrier est ainsi fait, ce n’est pas une excuse. On a un effectif compétitif. On récupère Marco Verratti. On commence à retrouver des automatismes.«

Reims et sa série de 13 matches sans défaite (PSG TV)

« Cette série a commencé contre nous au match aller. Oui, c’est un bon test pour nous pour débuter cette série. Cette équipe a changé de système de jeu et d’entraîneur, par la force des choses. C’est le premier défi qui se heurte à nous.«

Les blessés

« Kim a repris la course, il va intégrer dans quelques jours le travail collectif. Nordi Mukiele est encore en soins. On récupère Marco Verratti qui est disponible pour dimanche.«

Le jeu du PSG

« Nous avons beaucoup travaillé sur notre animation offensive car elle a été moins bonne ces derniers temps, mais également sur notre réaction à la perte du ballon.«

Le calendrier infernal en février

« Sur l’enchaînement des matches, le calendrier est ainsi fait. C’est aussi pour cela que les matchs précédents nous ont servi, que ce soit à Riyad ou face au Pays de Cassel, il était important que beaucoup de joueurs jouent. On en a profité pour faire des séances complètes car on sait qu’à partir de dimanche, les séances vont être courtes et on sera avant tout sur la récupération. On a travaillé avec notre staff médical sur comment réussir à faire récupérer les joueurs efficacement, mais on essayera aussi d’aménager les temps de jeu pour les joueurs«

Achraf Hakimi

« Il a fait une très bonne Coupe du monde, mais je trouve qu’il a aussi fait une très bonne première partie de saison, avec l’adaptation sur différents systèmes et modèles. C’est un joueur sur qui je compte beaucoup et je suis satisfait de sa première partie de saison. Je sais et il sait qu’il peut faire encore mieux. Je suis sûr qu’on va avoir un Achraf de très haut niveau en deuxième partie de saison.«

Navas

« Le mercato finit dans 4 jours et je suis très focus pour le match. Keylor est un grand compétiteur, il est exemplaire sur le travail. depuis le début de la saison. Il a été désigné gardien sur la Coupe de France. Il y a aussi ce que lui ressent, et la direction sportive est à l’écoute. On verra au lendemain du mercato la réalité de l’effectif. Mais de par le bonhomme et de par sa carrière, on doit le respecter, et on doit l’écouter.«

Le chasuble jaune des joueurs

« C’était un grand moment. Évidemment, il y a quelques semaines, quand on avait la planification, on avait décidé de donner deux jours de récupération et au fur et à mesure que les séances sont passées, je me suis dit qu’on n’avait que cette période-là pour travailler. Je leur ai annoncé le vendredi ou le samedi qu’ils allaient avoir 1 jour et demi au lieu de 2 et les joueurs m’ont beaucoup fait rire. Mais derrière cette rigolade et cette discussion avec les joueurs, nous avons eu une très bonne séance d’entraînement et les séances qui ont suivi ont été très bonnes. »

Cherki

« Sans faire de langue de bois, on est en période de mercato. Il y a beaucoup d’informations et de désinformations. Honnêtement, les questions sur le mercato elles sont entre les mains du président et de Luis Campos. Moi, je suis concentré sur la série de matchs qui arrive et on fera le point après la clôture du mercato. On a eu un départ et on cherche à le compenser, mais on verra à la fin du mercato si c’est untel, untel ou personne.«

Le mercato

« Je n’ai jamais parlé de renfort dans le secteur défensif, je le répète nous avons eu un départ dans le secteur offensif et il faudrait le remplacer par un joueur à vocation offensive. »

Le rôle de vice-capitaine

« On va faire un point très précis. Mea culpa, je me suis mal exprimé lundi soir. Les choses sont très claires, Kylian fait partie des vices-capitaines de ce groupe-là avec Kimpembe, Sergio et Marco. Chaque fois que Kim a été sur le terrain et que Marqui n’était pas sur le terrain, Kim récupérait le brassard. Quand Marqui n’est pas là pour x raison, il y a un autre capitaine. Je procède aussi avec la question de l’ancienneté. Sur le match à Lens (contre le Pays de Cassel, ndlr), il n’y avait ni Kim, ni Marco ni Marqui. J’ai décidé que Kylian était capitaine car il fait partie des vices-capitaines, pas le vice-capitaine. J’ai eu ensuite un entretien avec Kimpembe pour lui expliquer ce que je vous explique maintenant.«

Un besoin défensif sur le mercato ?

« Nous avons un besoin sur le plan offensif.«