Galtier : « Il y a l’envie de démarrer cette compétition »

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG entre en lice en Ligue des Champions avec la réception de la Juventus dans le cadre de la première journée de la phase de poules. Comme c’est de coutume avant chaque match, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Il était accompagné de Kylian Mbappé. Extraits choisis.

La Ligue des Champions

« J’ai remarqué après notre victoire à Nantes que rapidement les joueurs se sont projetés vers le match de demain. C’est bien la première fois que je vois des joueurs se projeter si rapidement dans un match, que ce soit de manière collective ou individuelle. Il y a l’envie de démarrer cette compétition, avec une magnifique affiche.«

Le PSG favori de la C1 ?

« Non, ça serait très réducteur par rapport aux autres concurrents. Chaque année, huit ou neuf équipes estiment qu’elles peuvent gagner la Champions League, souvent ils ne vont pas au bout, il y a des surprises, des scénarios incroyables. Que le club ait l’ambition de l’emporter, c’est légitime. Qu’on soit favori, je ne le pense pas.«

Vitinha

« Il a commencé la séance en solo et a rejoint l’entraînement collectif ensuite. Il est en mesure de démarrer la rencontre de demain. »

La Juventus

« Il y a des joueurs de très haut niveau, un entraîneur qui connaît très bien cette compétition. Elle est très difficile à manœuvrer.«

Confiant

« Je suis confiant en notre capacité à jouer et à jouer pour gagner. Les joueurs commencent à avoir des repères. Il faudra qu’on insiste sur notre animation offensive pour créer le plus de dangers possible pour la Juventus.«

Une pression supplémentaire pour lui avec la C1 ?

« Non, pas de pression supplémentaire. J’ai vraiment envie de la jouer, montrer ce dont on est capable. Je n’ai pas dit que je n’avais pas de pression, j’ai dit que je n’avais pas de pression supplémentaire.«

Donnarumma titulaire ?

« Concernant la hiérarchie, elle est comme ça, je suis content des performances de Gigio, Keylor est disponible pour l’équipe s’il y avait un besoin mais je suis content de Gigio.«

Sa petite blague sur les voyages du PSG

« Je me doutais qu’on allait avoir cette question là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.«