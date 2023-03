Le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche soir (20h45, Prime Video) avec la réception – au Parc des Princes – de Lyon dans le cadre de la 29e journée. Deux jours avant cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

La trêve internationale (PSG TV)

« On regarde les matches, en étant supporter de l’équipe de France et après on regarde la prestation de nos joueurs. Leo Messi a dépassé les 100 buts en sélection, c’est une performance. Achraf Hakimi a joué avec le Maroc, ça lui fait du bien. Quand les joueurs partent, il y a toujours une appréhension (sur les blessures, ndlr).

La période de la trêve internationale (PSG TV)

« On sort d’une grande contre-performance face à Rennes. Les joueurs prennent une bouffée d’oxygène quand ils partent en sélection. On a travaillé en comité restreint. On verra demain avec le retour des uns et des autres. Demain, ça sera la seule séance sur le plan de jeu, pour préparer l’OL. C’est l’un des grands classiques du championnat. On doit reprendre goût à la victoire, pour se lancer dans le sprint.«

Lyon (PSG TV)

« Lyon fait partie des grands clubs du championnat, ils s’améliorent de match en match. Tout le monde parle de la demi-finale pour eux face à Nantes ensuite en Coupe de France mais ils viennent jouer au Parc des Princes. Ils ont un effectif de qualité, de niveau international. Et ça sera aussi le retour de Laurent Blanc, qui a écrit de belles pages de l’histoire du club. On lui souhaite un bon retour.«

Le quotidien pendant la trêve internationale

« Est-ce qu’on a ruminé ? Non parce que le groupe était éparpillé avec les sélections. Ensuite, il y avait beaucoup de joueurs présents ici mais en soins. Il a fallu soigner pas mal de blessures. Pendant une semaine, les joueurs étaient peu nombreux sur le terrain. On a intégré plusieurs jeunes du centre de formation, pour les observer notamment. Les internationaux sont arrivés peu à peu ensuite, les derniers étant Leo Messi et Fabian Ruiz. On travaille depuis quelques jours sur cette préparation du match face à l’OL.«

L’avenir de Messi

« On travaille sur ce qu’il va se passer la saison prochaine, avec Luis Campos et la direction. Il y a la position des uns et des autres sur ce qu’on veut améliorer pour être plus compétitif. Il y a celle de Messi et du club. Cela discute entre les deux parties. Moi je suis focus sur les 10 matches pour aller chercher le titre de champion de France. Sur ce que va décider Messi, mais aussi le club, ça reste confidentiel.«

Neymar

« Il est venu deux fois ici pendant la quinzaine pour évaluer l’état de sa cheville après l’opération. Il travaille avec l’équipe médicale. La technologie nous permet d’avoir des échanges par téléphone. Quand il y a des graves blessures, je suis pour le laisser se concentrer sur sa rééducation. Le joueur est très triste quand c’est comme ça mais on garde le contact.«

Le calendrier infernal (Lyon, Nice, Lens)

« J’ai beaucoup de détermination et de lucidité. Est-ce que le titre va se jouer lors des trois prochains matches? Il faut garder un écart conséquent, peut-être plus. Il ne faut pas tomber dans la facilité en se disant qu’on a sept points d’avance. Il faut garder l’envie de gagner des matches, pour gagner encore un nouveau titre. Quand on regarde le calendrier, derrière ces trois matches, on va jouer des équipes qui se battent contre le maintien et c’est toujours difficile. Il y aura beaucoup d’enjeux pour les uns et les autres.«

Serif Nhaga

« Il y avait beaucoup de départs en sélection, ça m’a permis de découvrir Serif. Il est gaucher, très explosif, puissant, avec beaucoup de qualités techniques. Cela m’a permis de le découvrir. J’ai découvert son parcours, je ne le connaissais pas trop. C’est un jeune joueur, il a beaucoup de qualités au poste d’arrière/piston gauche.«

Son poste d’entraîneur au PSG

« Je me sens toujours légitime à être entraîneur du PSG. On prépare avec Luis Campos la saison prochaine même si mon quotidien, c’est cette fin de saison avec la détermination d’aller chercher le titre. »

Seul membre du PSG à se présenter devant la presse

« Cela fait partie de la fonction d’être en première ligne. J’ai une obligation d’être face à la presse. Cela peut être agréable, parfois ça l’est moins. C’est toujours l’entraîneur qui prend la parole même si un président ou directeur sportif peuvent le faire. Je ne trouve rien d’anormal à être toujours devant la presse.«

Mbappé et le brassard de l’équipe de France

« J’ai félicité Kylian pour sa promotion en équipe de France. Je trouve que c’est un bon choix, le bon choix. A Paris, il y a Marquinhos et plusieurs vice-capitaines. Kylian en fait partie. Il n’y a aucune raison de changer Marquinhos. »

Le retour de Laurent Blanc au Parc

« C’est le retour de Laurent Blanc au Parc des Princes. C’est quelqu’un qui a un beau parcours avec le PSG, il sera bien accueilli. Beaucoup de gens vont prendre plaisir à le saluer. On sait qu’ils ont un match important en Coupe de France dans trois jours. Pour eux, c’est un objectif mais je n’imagine pas Laurent venir avec une équipe B pour se protéger. C’est une affiche, un classique de notre championnat. Les joueurs internationaux de l’OL voudront s’exprimer. C’est un match que tout le monde attend.«