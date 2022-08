Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse de Toulouse dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre contre le promu, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le turn-over, le mercato, Ekitike, Mbappé, le coach parisien a évoqué l’actualité autour des Rouge & Bleu. Extraits choisis.

Le turn-over

« On a deux absents majeurs à la suite du match contre Monaco, Kimpembe et Sarabia. On espère récupérer ces deux joueurs pour le match de samedi. J’ai un effectif de qualité, avec la possibilité de remplacer un joueur de qualité par du talent. Oui, il y aura du sang frais pour ce début de série contre Toulouse. On joue tous les trois jours, donc il faut faire attention à ne pas perdre des joueurs et concerner tout le monde. »

Fabian Ruiz

« Vous avez l’information que Fabian Ruiz est très proche du PSG. Il va y avoir aussi des départs de notre côté. On avait ciblé Fabian Ruiz depuis longtemps, il y a des discussions. Rien n’est encore officiel. On a déjà vu des signatures acquises qui ne se sont finalement pas faites.«

Abdou Diallo

« À l’heure où on se parle, c’est un joueur du PSG. Il a une bonne attitude et un bon investissement. Il y a beaucoup de discussions autour de lui, mais il est disponible pour le groupe et il sera du déplacement à Toulouse.«

Paredes et son probable départ à la Juventus

« Paredes ne fera pas partie du groupe. J’ai échangé avec lui à la fin de l’entraînement. Il a trouvé un accord avec la Juve. Sa tête est ailleurs, il manque l’accord entre les clubs. J’ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe pour ne pas avoir un joueur qui va peut-être quitter le club 24 heures après. Pour Navas, c’est aujourd’hui un gardien du PSG et il sera dans le groupe. »

Hugo Ekitike

« On croit en lui. Il va avoir du temps de jeu, c’est une évidence.«

Mbappé et l’affaire Paul Pogba

« Il est dans de très bonnes dispositions. J’ai vu ce qu’il se passait chez Paul Pogba. Kylian ne montre aucun signe d’agacement ni d’inquiétude. »

Renato Sanches

« C’est normal que le duo Verratti-Vitinha marche mieux car Vitinha a fait toute la préparation. Renato a besoin de repères. Il a été studieux et discipliné, mais il faut qu’il soit aussi joueur et qu’il lâche les chevaux. Il a simplement besoin de temps.«

Pour Skriniar, c’est mort ?

« Je ne peux pas vous dire que c’est complètement fini. Il y a toujours des surprises dans le mercato. Skriniar est un joueur ciblé depuis longtemps. Les négociations sont très difficiles avec l’Inter, il faut respecter leur position. Mais tout est possible.«