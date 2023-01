Galtier : « L’OM ? On va y aller avec beaucoup de détermination »

Le PSG s’est facilement imposé ce soir en seizièmes de finale de Coupe de France contre le Pays de Cassel (0-7). Les Parisiens retrouveront Marseille en huitièmes de finale. À l’issue de cette rencontre, Christophe Galtier a souligné la belle performance de son équipe.

« On savait qu’en début de match, c’était une équipe qui allait défendre avec beaucoup d’énergie et on a eu du mal à mettre en place notre jeu, on a manqué de rythme dès le départ. À partir du moment où on a marqué le premier but, les choses se sont enchaînées. Évidemment que sur les 20 premières minutes, on savait que cette équipe de Pays de Cassel allait tout donner et qu’il fallait avoir un peu de patience et un peu plus de justesse technique, assure le coach du PSG pour BeIN Sports 1. Après, c’est un bon match. Mbappé ? Kylian, c’est un buteur. Évidemment, il est obsédé par le but, il est obsédé par l’attaque. Il est dans ses standards. L’an dernier, il avait marqué beaucoup de buts, je crois 56 sur l’année civile. Il était important pour lui et pour Ney de faire la totalité de la rencontre.«

Le coach du PSG qui a évoqué le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France contre Marseille mais également le mercato des Parisiens.

« Marseille ? C’est un tirage, c’est comme ça. On aura un calendrier très chargé dans cette période-là avec des matches tous les trois jours. Évidemment qu’il va falloir que l’on trouve de l’énergie et que tout le monde soit au niveau. Ce sera l’affiche de ces huitièmes de finale. Pour gagner ce trophée-là, il faut battre tout le monde. On va y aller avec beaucoup de détermination. Je sais que Marseille jouera ce match avec beaucoup de détermination, d’autant plus qu’on les jouera quelques temps après (26 février en Ligue 1, ndlr). Le calendrier est ainsi fait. Je le dis bien, malheureusement il est ainsi fait. On doit jouer sur tous les tableaux. Skriniar ? Je suis l’actualité. Je ne peux pas vous dire que Skriniar viendra cet hiver. Je ne sais pas s’il viendra cet été. C’est un joueur qui a été suivi pendant longtemps. On pensait l’avoir cet été. On ne l’a pas eu. On verra sur un plan offensif si on aura au moins un joueur pour remplacer numériquement et peut-être un autre profil que Pablo Sarabia. »