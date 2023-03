Le PSG s’est incliné contre Rennes ce dimanche après-midi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 (0-2). Les Parisiens ont une nouvelle fois réalisé une performance indigne de son statut. Christophe Galtier a pointé du doigt des erreurs « malheureusement logiques. »

« Quand vous préparez le match, que vous intégrez beaucoup de jeunes du centre de formation et que vos leaders défensifs ne sont pas là, on peut se demander si ça se passe mal comment on va pouvoir réagir. L’histoire du match, c’est quand même qu’on a pris des ballons dans le dos de notre défense. Ils marquent à la 45e minute et au retour des vestiaires, évidemment que c’est compliqué, rappelle l’entraîneur du PSG pour Prime Video. Même si on a fait des erreurs qui me paraissent malheureusement logiques avec une défense totalement recomposée, on a eu des situations favorables. Steve Mandanda a fait des arrêts importants. J’espérais qu’on puisse marquer un but pour redonner un élan à ce match-là. Malheureusement, nous n’y sommes pas arrivés.«