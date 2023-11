Galtier pas surpris par la convocation de Zaïre-Emery en A

Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Didier Deschamps hier. À seulement 17 ans, il continue de grimper les échelons à vitesse grand V. Christophe Galtier, qui l’a lancé en professionnel, n’est pas surpris.

Un soir d’août 2022, le PSG se déplace à Clermont en ouverture de la saison de Ligue 1. Les Parisiens s’imposent facilement sur la pelouse de Gabriel Montpied (0-5). Lors de la fin de match de cette rencontre plié, Christophe Galtier décide d’offrir ses premières minutes en professionnel à un très jeune joueur qui brille au sein de la formation, Warren Zaïre-Emery. À 16 ans et quelques mois, il devient le plus jeune joueur de l’histoire à avoir joué avec les Rouge & Bleu. Un premier match d’une longue série, lui qui sera l’un des meilleurs joueurs parisiens de la saison, à un poste de piston droit qui n’est pas le sien. En cet exercice 2023-2024, il est un titulaire indiscutable, au milieu de terrain, sous l’égide de Luis Enrique. Il réalise toujours de très bons matches et a été récompensé de son début de saison canon par une convocation en équipe de France. Pour Galtier, ce n’est pas une surprise comme il l’a expliqué à l’Equipe.

« Il a une maturité incroyable »

« Ce n’est pas une surprise par rapport aux matches que je le vois faire. Quand tu es titulaire à 17 ans au PSG, c’est normal que le sélectionneur veuille te voir. L’âge, ça ne compte pas. Encore moins pour un garçon comme Warren. Il a une maturité incroyable. Sur ce qu’il doit être dans le travail, l’investissement. Il a toujours les yeux grands ouverts pour observer, les oreilles bien propres pour écouter, la bouche bien fermée, car à son âge on travaille. Ça te saute aux yeux. Il a les codes. En un an, il a eu une trajectoire supersonique ? Supersonique, c’est vraiment l’adjectif. À lui maintenant d’avoir la capacité de tout encaisser. Mais j’ai peu de doutes, sa personnalité va lui permettre d’absorber tout ça.«

A voir aussi : Les Parisiens félicitent Warren Zaïre-Emery pour sa convocation en Équipe de France

« Ce gamin a 16 ans et l’attitude d’un joueur qui a déjà 200 ou 250 matches ! »

L’ancien coach du PSG est aussi revenu sur le moment où il a entendu parler de Warren Zaïre-Emery et son choix de le lancer dans le grand bain contre Clermont. « Quand on préparait la saison, j’avais une liste de jeunes qu’il fallait voir. Warren a vite intégré le groupe et avec le staff on s’est dit : putain, mais ce gamin a 16 ans et l’attitude d’un joueur qui a déjà 200 ou 250 matches ! Autant je n’ai pas de doute sur le niveau qu’il va avoir, autant on a une réflexion sur le plan physique et mental. On faisait attention à ne pas aller trop vite. Mais il n’a jamais montré de signe négatif. Je me rappelle, contre Reims il fait une faute et on prend un but (1-1, le 29 janvier 2023). Là, tu regardes comment il va réagir car à Paris on ne pardonne rien. Mais il n’a pas tremblé. On en a parlé ensemble. Il a assumé son erreur, sans paniquer. »

🚨𝓞𝓯𝓯𝓲𝓬𝓲𝓮𝓵 : 𝓦𝓪𝓻𝓻𝓮𝓷 𝓩𝓪𝓲𝓻𝓮-𝓔𝓶𝓮𝓻𝔂 𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓸𝓷𝓿𝓸𝓺𝓾𝓮 𝓮𝓷 𝓔𝓺𝓾𝓲𝓹𝓮 𝓭𝓮 𝓕𝓻𝓪𝓷𝓬𝓮 🇫🇷💎 pic.twitter.com/dxSUQpTzB1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 9, 2023

« Il arrive à associer ce potentiel athlétique à une lecture du jeu supérieure »

Christophe Galtier a aussi évoqué l’intégration du titi dans le vestiaire du PSG. « Au bout de deux-trois mois, tu t’aperçois que tes grands joueurs aiment l’avoir dans leur équipe à l’entraînement. Il avait le comportement et l’investissement qu’il faut, était au service des autres. Et puis, il était bon quoi ! Quand tu le mettais avec Kylian (Mbappé), Neymar, Leo (Messi), (Sergio) Ramos ou (Marco) Verratti, ils ne faisaient pas la gueule en le voyant avec la même couleur de chasuble, loin de là. » L’actuel coach d’Al-Duhail au Qatar a enfin été questionné sûr en quoi le numéro 33 du PSG était précieux pour Luis Enrique. « Il est dans un 4-3-3 qui lui va très bien. Ce n’est pas juste le milieu qui récupère et passe, il arrache des ballons et casse les lignes. Physiquement, il est puissant et capable de répéter les sprints. Dans les tests, il faisait partie des top joueurs. Il arrive à associer ce potentiel athlétique à une lecture du jeu supérieure. Du coup, il n’est pas rapidement dans le rouge. Il a aussi un truc : c’est une parabole. Tête levée, il est toujours dans la prise d’informations. Avec un élément très important : il joue vers l’avant.«