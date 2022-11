Galtier : « Peut-être le meilleur Neymar qu’on a eu au PSG »

Le PSG poursuit sa série d’invincibilité avec son succès contre Lorient dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 (1-2). Après un bon début de match, les Parisiens ont été un peu plus en difficulté en seconde période et auraient pu être menés au score mais la barre a empêché Terem Moffi de s’offrir un doublé. Danilo Pereira délivra les parisiens de la tête sur un corner dans les 10 dernières minutes de la rencontre, sa première réalisation de la saison. Au micro de Prime Video, Christophe Galtier a analysé cette victoire parisienne.

« Que retenir aujourd’hui ? On retient la victoire après les enchaînements des matches et beaucoup de déplacements. Il y a eu deux périodes totalement différentes. La première, où on a eu 3 ou 4 quatre situations pour creuser l’écart. On a eu beaucoup d’opportunités. Malheureusement, on les a ratées. La deuxième était beaucoup plus difficile. D’abord à cause de la qualité de Lorient. Mais aussi de la fatigue, avec un terrain difficile. Ce qui fait qu’il y a eu beaucoup de déchet technique et qu’on a été fortement secoués.«

« Neymar joue pour l’équipe »

L’entraîneur du PSG qui a ensuite salué la performance de Neymar, buteur et passeur lors de ce succès au Moustoir. « Depuis le début de la saison, il joue pour l’équipe. Il est à un très bon niveau, peut-être le meilleur Ney qu’on a eu au PSG. Il est très motivé. Et ça peut avoir de l’influence sur d’autres joueurs. Le Mondial dans certaine tête ? Mais le Mondial, automatiquement c’est dans les têtes des joueurs. Il y a toujours une information qui peut les faire douter. Aujourd’hui, j’ai vu certaines retenues. Un effort qu’on fait un peu moins, craintifs sur les duels. Il n’en reste pas moins qu’un état de fatigue est important. Et c’est pourquoi on a été poussifs.«

Christophe Galtier qui a enfin rassuré sur l’état de forme de Kylian Mbappé, qui est sorti en se touchant les adducteurs. « Rien de grave. Il a fait des efforts. De la fatigue, il était énormément sollicité. C’est bien mieux que de demander à sortir, plutôt que de rester sur le terrain et être totalement absent.«