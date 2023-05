Galtier salue le visage conquérant affiché par ses joueurs

Le PSG a offert une très belle prestation à son public ce soir avec sa très large victoire contre Ajaccio pour le compte de la 35e journée de Ligue 1 (5-0). Une prestation aboutie, qui est rare depuis plusieurs mois. Au micro de Canal Plus Foot, Christophe Galtier explique avoir aimé la prestation de ses joueurs.

« Il était important de l’emporter et de montrer un visage conquérant »

« Ça a été une victoire avec la manière. Cela correspond à ce que l’on avait fait à Troyes la semaine dernière. Evidemment qu’il était important de l’emporter et de montrer un visage conquérant, une envie de jouer, de récupérer le ballon très tôt, le plus tôt possible. Ça a été bien fait dans ce registre-là. Les 15 premières minutes, le ballon circulait mais pas assez vite. Dès que le ballon a accéléré et qu’il y a eu plus de course, on a mis l’adversaire en difficulté. Le PSG n’avait pas joué comme ça depuis longtemps ? Oui. À Troyes, on avait eu un PSG intéressant. Et là, on a vu un PSG qui a été très intéressant face à deux équipes qui étaient quasiment condamnées. Ajaccio est condamnée ce soir. L’équipe a continué même avec un gros score ? Oui, ce n’était pas le cas face à Lens quand on menait 3-0 en supériorité numérique. Ça n’a pas été le cas à Angers quand on menait 2-0 à la pause. Ce soir, comme face à Troyes, ça a été beaucoup plus consistant, beaucoup plus intense. Il me semble que les joueurs avaient une énorme envie de jouer, de continuer à jouer. »

« Je retiens qu’il y a eu quelques sifflets contre Leo mais il y a eu aussi beaucoup d’applaudissements«

Le coach du PSG a ensuite questionné sur le très beau but de Kylian Mbappé, le quatrième de la soirée. « Il est très joli. C’est le geste parfait. Dans ce registre-là, il y a très peu de joueurs au monde qui puissent réaliser aussi parfaitement et aussi souvent ce geste-là. Il ne regarde pas le but ? Bah non, il sait où est le but (rire). C’est mieux de regarder le ballon. Je n’ai jamais vu un but qui bouge (rire). La fin de saison ? Je suis très zen, très concentré. Zen, ce n’est pas le terme puisqu’il y a les semaines de travail, il y a les matches à préparer. Nous ne sommes pas encore champions sur un plan mathématique. Il faudra encore faire des résultats et j’espère le plus rapidement possible. Après, sur toutes les rumeurs, ce sont les rumeurs classiques et habituelles autour du PSG. Je retiens qu’il y a eu quelques sifflets contre Leo mais il y a eu aussi beaucoup d’applaudissements. Leo a été très concentré sur le jeu et le jeu pour l’équipe, il a sorti un gros match. Les sifflets ? Ça fait mal, mais ils ont vite été recouverts par le nombre de supporters qui l’ont ovationné. »