Gambardella – Les U19 du PSG réussissent leur entrée en lice

Lancés dans une saison assez délicate, les U19 du PSG avaient rendez-vous avec les 32e de finale de Coupe Gambardella ce dimanche après-midi.

Avec un match en retard il est vrai, le PSG pointe à une décevante quatrième position pour l’heure au sein de son groupe A, loin du leader Montfermeil avec 13 unités de retard. Ce dimanche, les jeunes pousses rouge et bleu avaient toutefois l’occasion d’entamer de la meilleure des façons leur aventure en Coupe Gambardella.

Une victoire précieuse

Et pour se faire, les joueurs de Zoumana Camara devaient, avant toutes choses, se défaire du Stade de Reims et ce, à l’extérieur. Une mission qui a finalement été rondement menée par Ismaël Gharbi et ses partenaires. Ces derniers se sont ainsi imposés sur le large score de 0-3, ne laissant aucune opportunité à leurs adversaires du jour. Ce sont Etienne Michut, Ethan Mbappé et Ilyes Housni qui ont permis aux leurs de l’emporter sur ce score fleuve. L’aventure se lance donc parfaitement pour le club de la capitale.