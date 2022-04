Gameiro : « Le PSG représente beaucoup de souvenirs pour moi »

Champion de France depuis quelques jours, le PSG aborde désormais sa fin de saison 2021-2022 sans pression. Les joueurs de Mauricio Pochettino doivent encore disputer 4 rencontres (Strasbourg, Troyes, Montpellier, Metz) avant de clôturer cet exercice décevant sur de nombreux points. Et dès ce vendredi, le club de la capitale affronte le RC Strasbourg – au Stade de la Meinau – en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, l’ancien Parisien – Kévin Gameiro (34 ans) – a été questionné sur cette rencontre face aux Parisiens. Extraits choisis.

Comment aborde-t-il ce match spécial pour lui et le RC Strasbourg

« Pour nous, c’est un match comme un autre. On a des points à aller chercher, des matches à gagner. Il reste quatre matches, quatre finales pour avoir une fin de saison alléchante et espérer être dans le haut du tableau. Pas la place pour un match de gala face au PSG ? Non, il faut aller chercher un résultat si on veut continuer à côtoyer le haut niveau, il faut aller chercher des points. Ça va être un match très compliqué contre une grosse équipe de Paris, mais à nous de faire les choses pour essayer de les emmerder et aller chercher des points surtout. »

Que faudra-t-il faire de mieux que face à Lille (défaite 0-1) ?

« Il faudra marquer des buts, c’est le plus important pour gagner des matches. Il faut jouer comme on sait le faire à la Meinau, il faut mettre beaucoup de pression sur l’adversaire, aller les presser très haut pour les empêcher de ressortir rapidement (…) Quand tu récupères le ballon plus haut sur le terrain, ça fait moins de courses pour aller marquer des buts. T’as plus de lucidité pour être frais devant les buts. C’est notre caractéristique depuis cette année avec le coach (Julien Stéphan, ndlr) en essayant d’asphyxier l’équipe adverse pour les mettre en difficulté (…) Que le PSG récupère le ballon très haut ou très bas, sur une occasion ils peuvent faire la différence. Il faut faire attention et rester très concentrés tout le match parce qu’on sait qu’avec les joueurs qu’ils ont, il peut y avoir des éclairs de génie à tout moment. »

Redoute-t-il que ses coéquipiers soient impressionnés par les joueurs du PSG ?

« Franchement non. Vu le groupe qu’on a et les personnes qu’il y a dans le vestiaire, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Ils vont tout donner pour l’équipe et le collectif afin d’aller chercher les points qu’il faut pour remporter ce match. On sait ce qu’il reste à faire pour les mettre en difficulté. Si on veut gagner le match, il va falloir tout donner. »

Quel style de joueur aime-t-il au PSG ?

« Il y a en a tellement, que ce soit Mbappé, Messi, Ramos, Neymar et Verratti, avec lequel j’ai pu jouer quand j’étais au PSG. Ce sont des joueurs extraordinaires. Maintenant, si on s’arrête là-dessus, on ne joue pas le match et on le perd. Il va falloir se concentrer sur nous et sur les choses qu’on doit faire pour gagner le match. On sait que le PSG est une très grosse équipe et il va falloir les emmerder pour chercher cette victoire. »

Que représente le PSG pour lui

« Ça représente beaucoup de souvenirs. C’est un club que je supporte depuis tout petit et il m’a toujours fait rêver. C’était un club où je rêvais de jouer étant petit et j’ai su réaliser ce rêve par le passé et j’en suis très fier. Maintenant, pour le match de vendredi, je suis 100% Strasbourgeois et je vais tout donner pour ce club parce que c’est un club qui m’a fait grandir aussi (son club formateur, ndlr) et ce serait beau de faire un bon résultat contre eux. »

Redoute-t-il le PSG même s’ils sont déjà champion de France ?

« On est obligé de les redouter. Il y a beaucoup de stars. En un éclair, ils peuvent marquer des buts. Ils peuvent créer du danger à tout moment. Maintenant, il faut vraiment se concentrer sur nous, penser qu’à notre équipe et travailler les points forts qu’on a. Si on pense à l’équipe adverse, on ne gagnera pas. »