Gana Gueye : “Je suis là en tant que grand frère”

Transmettre, apporter son expérience à la jeune génération du PSG, faciliter l’intégration. Gana Gueye (31 ans) sait qu’il a failli passer à côté de sa carrière à cause d’une trop grande timidité lors de ses débuts. Le milieu de terrain œuvre pour que cela n’arrive pas aux Titis du PSG.

“Quand je suis arrivé, les gens m’ont tout de suite bien accueilli, notamment Presnel Kimpembe et Abdou Diallo qui m’ont mis tout de suite à l’aise et qui m’ont bien intégré au groupe. Ça se passe très bien avec tout le monde”, explique le milieu de terrain sur le site officiel du PSG. “Protecteur avec Édouard Michut et Xavi Simons ? Je suis comme ça, je suis toujours plus à l’aise avec les jeunes. Arriver jeune, je sais que ce n’est pas facile du tout. Tu es impressionné par les pros et tu n’oses pas aller vers eux. Cela peut te bloquer à l’entraînement, t’empêcher de te lâcher, et de saisir ta chance. Je sais ce qu’ils ressentent quand ils arrivent. J’ai failli rater ma carrière à cause de ça. Quand je suis arrivé en pro, j’étais très timide, je n’allais pas forcément au duel et je ne faisais pas ce qu’il fallait. Je suis là en tant que grand frère. Je suis toujours là pour leur parler, leur donner des conseils, rigoler avec eux, détendre la tension pour qu’ils soient un peu plus à l’aise et qu’ils puissent nous montrer toute l’étendue de leur talent.