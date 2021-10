Ce dimanche, l’OM et le PSG se sont partagés les points lors d’un Clasico décevant (0-0). Réduits à dix avant l’heure de jeu, les Parisiens conservent une belle avance en tête du championnat mais peinent à convaincre au niveau du jeu. La communication d’après-match de Mauricio Pochettino est notamment pointée du doigt. Mais sur plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a plutôt mis en avant les difficultés de gérer un vestiaire de stars.

« Déçu du Clasico ? Oui quand même, comme souvent avec Paris en ce début de saison. Je m’étais moins ennuyé lors du Clasico pour les débuts de Rudy Garcia (0-0 en 2016), c’était même plus prenant que celui-ci. Le PSG qui a déçu surtout ? Oui bien sûr, le manque de spectacle et d’imagination. La tâche est peut-être insurmontable. Ce genre d’effectif, aussi extravagant, déséquilibré et hétéroclite pour un entraîneur c’est à la fois un plaisir de se dire qu’on va coacher Neymar, Messi, mais à la fois c’est un cauchemar sur lequel tous les entraîneurs du PSG se sont heurtés, et qui n’ont pas pu aller au bout de leurs idées. Je pense à Unaï Emery et Thomas Tuchel« , a exposé Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club. « Depuis des années, les dirigeants du PSG ont pris l’option de prendre des grands noms. Donc, on va mettre Messi, Neymar et garder Mbappé parce que c’est clinquant et beau. Mais après, on se rappelle bien des limites des premiers Galactiques du Real Madrid, qui n’avaient quasiment rien gagné avec Beckham, Ronaldo, Zidane, Figo… Pochettino est face à la même problématique. Ce n’est pas avec des stars qu’on fait forcément une équipe. »