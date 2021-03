Garétier convaincu par l’information de Bechler sur le dossier Messi/PSG

Le journaliste de TNT Sports Brésil implanté à Barcelone Marcelo Bechler, bien connu pour ses scoops sur Neymar, a remis le couvert, cette fois avec Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone, et souvent lié au PSG. “Après le match, lors de la célébration dans les vestiaires, un joueur du PSG a dit à son sujet : “C’est la dernière fois qu’il vient ici en tant que rival”. L’optimisme est immense à Paris. Ils ont bon espoir que cela ne s’arrêtera pas là. Ils pensent que leur projet peut le convaincre, y compris économiquement”, a expliqué Marcelo Bechler.

Le journaliste Geoffroy Garétier a rebondi lors du Late Football Club sur cette information qu’il juge importante. “Ce n’est pas signé, et on sait qu’il y a une offensive de Joan Laporta (le nouveau président du Barça, ndlr). Mais si Marcelo Bechler dit ça, il est Brésilien, c’est qu’il a des échos du vestiaire qui lui font penser que l’arrivée de Lionel Messi est plus que probable. Donc c’est une information à prendre avec beaucoup de sérieux. Dans la stratégie des Qatariens, il y a la volonté d’une renommée mondiale. A un an de la Coupe du monde au Qatar, cela semble très censé pour moi de faire venir Messi au PSG.”