Garétier : “Depuis six mois, Mbappé porte le PSG, il a changé de dimension”

Quatorze coupes de France dans une vitrine à trophées, seul le PSG pourra se targuer de le faire. C’est le sixième trophée dans la compétition sous QSI. Le résultat d’un travail collectif pour maitriser la finale contre Monaco, avec un facteur X : Kylian Mbappé (41 buts et 11 passes décisives cette saison avec le PSG). L’attaquant de 22 ans a changé, note Geoffroy Garétier, journaliste de Canal Plus.

“Le PSG continue sa moisson sous QSI puisque c’est le 27e trophée depuis dix ans. C’est à dire 73% des trophées possibles. Ce match a été totalement maitrisé. Pas flamboyant. On a eu une finale moyenne, mais c’est parfois le cas en finale de la Coupe de France. Et même souvent ces dernières années“, a commenté le journaliste lors du Late Football Club. “Depuis six mois, Kylian Mbappé porte le PSG, il a changé de dimension. A part le match aller contre City où il était un peu diminué physiquement, il est absolument formidable. Ses célébrations, ce n’est pas un détail pour moi, ne se font plus les bras croisés. Il est maintenant rassembleur et emmène l’équipe avec lui. C’est vraiment important, c’est un autre homme et un autre joueur, quelqu’un qui est arrivé à maturité.”