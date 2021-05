Garétier : “Je pense qu’on aura encore un scénario incroyable”

Ce soir à 21 heures (RMC Sport 1) le PSG affronte Manchester City à l’Etihad Stadium, à l’occasion de la demi-finale retour de l’UEFA Champions League. Malgré la défaite du match aller au Parc des Princes (1-2), le club de la capitale croit en une qualification pour une deuxième année consécutive en finale de C1. L’un des espoirs se situe notamment dans les dernières prestations parisiennes à l’extérieur. Victorieux à Old Trafford (3-1), au Camp Nou (4-1) et à l’Allianz Arena (3-2), les Parisiens se sont toujours montrés efficaces en déplacement. Et pour le consultant de Canal Plus, Geoffroy Garétier, le PSG peut offrir un nouveau scénario incroyable.

“Il y a ça (les victoires à l’extérieur, ndlr) et puis le côté imprévisible. On sait que le football est souvent imprévisible, mais là on n’a pas maîtrisé un seul scénario depuis le début de cette saison hors-norme. On était incapable de prévoir ce qui allait se passer face à Barcelone au match aller-retour, également au Bayern et même la deuxième mi-temps au Parc des Princes contre City. Je pense qu’on aura encore un match différent, encore un scénario incroyable avec ou sans Mbappé. Pour Neymar, ça va peut-être être son jour” a commenté Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club. “On peut aussi rappeler que Neymar n’était pas là au match aller face au Barça. Est-ce que vous avez imaginé que le PSG allait gagner 4-1 au Camp Nou sans Neymar ? Moi non. Donc je pense que Paris peut le faire même sans Mbappé.”