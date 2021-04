Garétier : “Kehrer ne s’est jamais remis de sa boulette face à United”

C’est une des grandes questions du jour avant le choc Bayern/PSG, Thilo Kehrer sera-t-il titularisé ce soir par Mauricio Pochettino alors que plus que jamais le défenseur allemand montre des signes de faiblesse ? Pour le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier la prise de risque serait importante : “Lors de la finale Thilo Kehrer avait été en grande difficulté face à Kingsley Coman. Et là, vu son degré de confiance… Contre Lille, on l’a vu faire n’importe quoi. Ce joueur ne s’est jamais remis de sa boulette face à Manchester United, je suis désolé. Depuis, je n’ai jamais vu un match incontestable où on s’est dit que Kehrer justifiait les 37M€ de son transfert. Parce qu’il n’a jamais pu enchaîner comme titulaire ? Ca fait trois saisons au PSG, s’il avait été bon il aurait enchaîné…”, a commenté Garétier lors du Late Football Club. Alors Thilo Kehrer ou Colin Dagba ce soir à l’Allianz Arena ?