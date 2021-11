Après le match de ce samedi face aux Girondins de Bordeaux, de nombreux joueurs du PSG s’envoleront aux quatre coins du monde afin de disputer les matches de sélections dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Blessés, Leandro Paredes (quadriceps) et Leo Messi (ischio-jambiers et genou) ont tout de même été appelés pour disputer les deux matches de l’Albiceleste contre l’Uruguay (13 novembre) et le Brésil (17 novembre). Si un doute existe concernant la convocation du milieu parisien, Leo Messi effectuera bien un voyage en Argentine pour poursuivre ses soins avec sa sélection et éventuellement reprendre la compétition. Présent sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a exprimé son incompréhension concernant la convocation de la Pulga.

« Il va faire 20.000 km, sa forme physique est limite et discutable puis il a un peu de mal à s’imposer depuis son arrivée au PSG. Alors, je sais bien que l’Argentine c’est très important pour lui, et que sa Fédération fait le maximum. Vu que l’Argentine est en position idéale pour se qualifier, moi je pense que ça aurait été formidable qu’il puisse faire un break, se remettre et puis continuer à travailler pour s’intégrer et arriver au top avec le PSG en février-mars, là où on l’attend. Je sais très bien que c’est stérile comme débat car les joueurs partent toujours en sélection, mais encore une fois c’est totalement contre-productif. L’Argentine a neuf points d’avance sur la 5e place dans le groupe de qualification. On sait très bien qu’ils sont déjà qualifiés. N’oublions pas en plus qu’on a rajouté cette saison une nouvelle trêve fin janvier-début février, où il y aura à nouveau des voyages juste avant la Ligue des champions. C’est complètement insensé. »