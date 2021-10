Ce vendredi (21h sur Prime Video), le PSG recevra le LOSC – au Parc des Princes – en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Même privé de Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait de nouveau aligner une équipe ultra offensive avec la présence de quatre attaquants, d’après le onze probable de certains médias. Cependant, le jeu développé par Mauricio Pochettino est au centre des critiques depuis son arrivée. Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a regretté le manque de spectacle proposé par les Rouge & Bleu depuis quelques années.

« Ce qui m’ennuie, c’est le fait que Paris marque peu de buts. Je me souviens il y a trois-quatre années, quand vous alliez au Parc des Princes en tant qu’amateur de football, vous étiez sûr de voir une tornade de buts. La dernière saison d’Unaï Emery (2017-2018), Paris avait battu le record de l’histoire de la Ligue 1 sur le nombre de buts marqués à domicile avec 70 réalisations en 19 matches. Il y a eu des 4-0, 5-0, 7-1, 8-1 contre Dijon, 9-0 contre Guingamp. Quand je dis ça, ce n’est pas seulement pour évoquer des chiffres fous mais parce qu’on se régalait. Ce qui m’ennuie, c’est que plus le PSG a accumulé les stars, moins il y a eu de jeu« , a déclaré Geoffroy Garétier dans l’émission de Canal Plus Sport. « À une époque, je me rappelle d’un PSG-Angers (5-1) en 2016 avec des buts magiques de Di María et Ibrahimovic… C’était formidable. Le grand défi de Pochettino, qui était aussi celui de Thomas Tuchel sur la fin, c’est de trouver ce style au-delà des stars. Sincèrement sur ce qu’on a vu depuis le début de saison, je ne suis pas sûr que ça puisse se faire contre Lille. Et paradoxalement depuis qu’il y a eu Messi, Paris marque encore moins de buts et fait encore moins de spectacle. »