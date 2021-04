Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, Neymar et Marco Verratti n’ont joué que trois fois ensemble. La quatrième association des deux hommes sera capitale. Car il faut faire tomber Manchester City. Le journaliste Geoffroy Garétier tient à souligner que Marco Verratti ne joue pas en n°10 au PSG contrairement à des raccourcis faits. L’Italien est dans un rôle d’électron libre, de complément pour aider, équilibrer l’équipe, presser et passer.

“Verratti, il ne joue pas du tout comme un n°10 avec le PSG. On l’a vu à Metz avec Neymar, ils combinent essentiellement côté gauche. Tant que Neymar sera au PSG, je ne vois pas Verratti s’installer en n°10″, a commenté Geoffroy Garetier sur Canal Plus. “Surtout, on a tous noté un changement. Pochettino et son staff sont parvenus à réathlétiser l’équipe pour l’amener à un niveau physique qu’elle n’a jamais eu sous QSI. Jamais depuis Ancelotti. Blanc, Emery ou Tuchel ne faisaient pas travailler autant l’effectif. Rappelez-vous pourquoi Pochettino a amené Tottenham en finale de la Champions League, parce qu’ils avaient une énorme caisse ! C’était une équipe qui vous écrasait physiquement. Aujourd’hui, au PSG, Neymar et Kylian Mbappé ont une dimension athlétique jamais vue précédemment !”