Depuis le début de la saison, le PSG se montre performant au niveau des résultats mais affiche des difficultés dans certains secteurs de jeu. La fébrilité défensive est notamment pointée du doigt depuis plusieurs mois. En effet, le club de la capitale a encaissé 19 buts en 18 matches cette saison, soit son plus mauvais total depuis l’exercice 2006-2007 (20 buts encaissés). Les Rouge & Bleu concèdent également énormément d’occasions en Ligue des champions avec 24 tirs cadrés subis en 4 matches, seuls Malmö (35), le Sheriff Tiraspol (30), Besiktas (30) et Bruges (25) font pires que les Parisiens dans ce domaine en C1. Mais un éventuel retour de Sergio Ramos pourrait apporter un peu plus de sérénité dans ce secteur, comme l’a souligné Geoffroy Garétier dans le Late Football Club.

« Le PSG a besoin de lui de manière folle. Juste une chose importante, il va apporter beaucoup dans le leadership, l’énergie et l’exigence dans le vestiaire et hors-vestiaire. Il ne faut pas oublier qu’à la grande époque du Real Madrid, à chaque fois qu’ils perdaient en Ligue des champions c’est quand Ramos était absent. Il apportait une aura », a exposé Geoffroy Garétier dans l’émission de Canal Plus Sport. « C’est quand même un joueur qui a marqué 127 buts en carrière, pour un défenseur central c’est juste inimaginable. Rappelez-vous le but de l’égalisation contre l’Atlético en 2014 (finale de Ligue des champions) qui permet au Real d’aller en prolongations et de gagner la Décima (4-1, score final). Donc, c’est un joueur qui sera fondamental s’il revient à son niveau. »