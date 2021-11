Leo Messi jouera-t-il lors de cette trêve internationale avec l’Argentine ? Blessé aux ischio-jambiers et victime de douleur à un genou, l’attaquant du PSG a été retenus pour les deux matches de sélections de novembre (Uruguay et Brésil), tout comme Leandro Paredes (quadriceps). Des convocations qui n’ont pas plu au directeur sportif parisien, Leonardo. Mais selon TyC Sports, le numéro 30 des Rouge & Bleu pourrait finalement disputer quelques minutes lors de la rencontre face à l’Uruguay le 13 novembre prochain. Mais pour Geoffroy Garétier, il y a un vrai risque de blessure si la Pulga participe à ce match.

« Il y a un Uruguay-Argentine puis un Argentine-Brésil, donc ça va être deux matches chauds. L’Argentine va à priori se qualifier mais l’Uruguay joue sa qualification. On sait très bien que c’est parmi les matches les plus chauds et engagés en sélection, donc si Messi joue ce match, il y a un vrai risque de blessure. La logique serait qu’il ne joue pas. Et s’il ne le joue pas, pourquoi est-il parti ? C’est le serpent qui se mord la queue et une fois de plus c’est la FIFA qui édite ce règlement. Si la FIFA dit qu’il n’y a pas d’obligation de libérer le joueur, c’est plus facile pour le PSG », a exposé Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club. « Messi aurait-il pu refuser cette convocation ? Il se ferait pourrir par les médias argentins qui ne comprendraient pas. Ne pas jouer contre l’Uruguay et le Brésil, ça serait considéré comme une trahison. Donc pour lui, je pense que c’est trop lourd à porter, c’est pour cela que je parlais de la FIFA. »