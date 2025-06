 Gasperini : « Ce que nous voyons du PSG est extraordinaire »

Depuis le début de la saison 2024-2025, le PSG affiche un collectif très fort. Une manière de jouer qui impressionne le monde du football. Gian Piero Gasperini a loué les qualités collectives du PSG.

L’été dernier, le PSG a vu partir Kylian Mbappé. Luis Enrique s’est alors basé sur un collectif fort et sans stars. Et ce pari est gagnant puisque le club de la capitale propose un jeu attrayant et a vu plusieurs de ses joueurs augmenter leurs statistiques. Il a également tout remporté avec la Ligue des champions en apothéose et ce large succès contre l’Inter Milan en finale (5-0). Présenté en conférence de presse comme nouveau coach de l’AS Roma, Gian Piero Gasperini a encensé le PSG.

A voir aussi : CdM des Clubs : Chelsea, des retrouvailles avec Messi ou même Mbappé … le potentiel parcours du PSG

« Ils ont atteint des objectifs qu’ils n’avaient jamais atteints de leur vie »

« Aujourd’hui, dans le football moderne, on attaque et on défend. Aujourd’hui, dans le football moderne, ce qui compte, c’est d’être une équipe. Ce que nous voyons du PSG est extraordinaire. Ils ont perdu Messi, Mbappé, Neymar. Ils ont atteint des objectifs qu’ils n’avaient jamais atteints de leur vie avec des joueurs forts et très bien choisis, lance le coach italien dans des propos relayés par Foot Mercato. Je pense que le football aujourd’hui, c’est ça. Ce sont les principes. Il n’y en a pas d’autres. Aujourd’hui, le football change, et il change en équipe à une grande vitesse, on ne s’en rend pas compte. »