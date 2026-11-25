Avant d’affronter le PSG en Ligue des champions, l’entraîneur de l’AS Roma, Gian Piero Gasperini, a tenu des propos élogieux envers Luis Enrique en conférence de presse.

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG accueille l’AS Roma à l’occasion de la 5e journée de Ligue des champions. Auteur d’un sans-faute jusque-là, le club parisien aura à coeur de surfer sur sa dynamique actuelle et de faire ainsi un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. En face, l’équipe italienne est en forme en Serie A, mais a connu deux défaites cruelles face au Real Madrid (3-4) et à Manchester United (2-3). Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de la Louve, Gian Piero Gasperini, s’est exprimé sur cette rencontre. S’il ne doute pas de la capacité du PSG à surmonter les absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, il a également salué le travail remarquable de Luis Enrique.

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Quel type de match face au PSG ?

« C’est un moment formidable de pouvoir jouer ce match contre les meilleurs. Ce qui nous préoccupe le plus en ce moment, c’est de réaliser une performance de haut niveau ; après tout, nous méritions de jouer des matchs aussi importants sur le terrain. »

Comment prendre au marquage Vitinha ?

« La beauté de cette équipe ne réside pas dans un seul joueur, car se limiter à un seul individu… C’est une équipe. Le PSG a compté de grands joueurs dans ses rangs au fil des années, sans toujours obtenir les résultats escomptés, du moins en Europe. Les choses ont commencé à changer lorsque Luis Enrique a marqué de son empreinte, non seulement grâce à ses joueurs – tous exceptionnels – mais surtout grâce à la cohésion de l’équipe. Et je pense que c’est le plus bel éloge que l’on puisse faire au PSG. »

Les blessures au PSG

« Malheureusement, ces blessures touchent souvent toutes les équipes de football. Il n’y a pas d’explication scientifique. C’est évidemment décevant : nous savons que derrière ce type de blessure se cache un processus de guérison long et complexe. Au fil des années, j’ai constaté une nette amélioration des diagnostics. Malheureusement, les délais de récupération, eux, restent les mêmes. Or, dans le football, ce sont des blessures malheureusement fréquentes. Il est clair que le PSG dispose toujours d’un effectif, une équipe très importante, capable de compenser l’absence de joueurs clés. »

Son regard sur le travail de Luis Enrique

« Luis Enrique est extraordinaire, car j’ai vu beaucoup d’équipes gagner sans jamais marquer l’histoire. Ce qu’il a accompli dans sa carrière, notamment à Barcelone, mais aussi ici au PSG, est extraordinaire. Il est facile de dire : « Oui, mais le PSG a de grands joueurs », mais le PSG est une équipe. Je pense que c’est le plus bel éloge qu’on puisse faire à une équipe de ce calibre, car elle joue en équipe, et c’est crucial dans le football. Il a réussi à insuffler cet état d’esprit à un environnement qui, auparavant, ne comptait peut-être que de grands joueurs. »

L’AS Roma va-t-elle adapter son jeu face aux absences de Doué et Kvaratskhelia ?

« Non, car, au-delà de la valeur intrinsèque des deux joueurs, comme je l’ai dit précédemment, le PSG est une équipe qui sait compenser l’absence de très bons joueurs grâce à son organisation. De toute façon, ceux qui les remplaceront seront des joueurs de valeur absolue. »

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