Fan du Paris Saint-Germain, Richard Gasquet s’est entretenu dans Rothen s’enflamme au sujet du club de la capitale. Il a donné son avis sur le nouveau projet parisien qui a pris forme depuis l’été dernier. Même si le PSG est en plein chantier, le tennisman pense que l’équipe doit augmenter son niveau pour la deuxième partie de saison.

« Ils sont en construction »

« On a souvent entendu l’exigence et l’intensité du haut niveau, le dévouement que tu peux avoir pour ton club. Le sport de haut niveau c’est ça. On sent qu’ils essayent cette année de mettre de nouveaux ingrédients, ce n’est pas évident mais il y a de jeunes joueurs, ils sont en construction. Après tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer en février. Le match a l’air favorable mais c’est clair qu’il va falloir augmenter le niveau de jeu »

