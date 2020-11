Jean-Louis Gasset est un entraîneur heureux. Son équipe a réussi à rapporter un point de son déplacement au Parc des Princes après avoir été mené 2-1 à la mi-temps. Comme son capitaine – Benoît Costil – l’entraîneur Bordelais a tenu à saluer le bon état d’esprit de son équipe ce soir. “Je suis heureux de l’état d’esprit des joueurs. Ils n’ont pas été abattus après le deuxième but comme à Monaco (0-4), où on avait lâché. Revenir dans le match, prendre un point au Parc et avoir dans les vingt dernières minutes des situations qui faisaient peur, ça me va bien.“

Gasset qui estime qu’avec ses deux derniers résultats – victoire à Rennes et match nul contre le PSG – ses joueurs commencent à créer un groupe. “On est en train de créer un groupe. Il y a eu une prise de conscience que ce groupe avait des qualités mais qu’il avait du mal à se transcender. Aller à Rennes et à Paris, c’était les bons endroits pour montrer qu’on avait compris pas mal de choses. Maintenant on reçoit Brest et il faut bonifier ces deux bons résultats“, conclut Gasset en conférence de presse dans des propos relayés par l’équipe.fr.