Gastien : « On va voir si on a progressé par rapport au match aller »

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit le Clermont Foot dans le cadre de la dernière journée de championnat.

Pour la dernière de la saison au Parc des Princes, le PSG compte bien apporter son soutien le plus fort à Sergio Rico, toujours dans un état stable mais grave. Mais les Rouge & Bleu auront également pour ambition de bien terminer la saison 2022-2023 devant leur public. De son côté, le Clermont Foot, 8e du championnat, aura aussi pour objectif de finir sur une note positive. Présent en conférence de presse d’avant-match, le coach du CF63 – Pascal Gastien – s’est exprimé sur ce déplacement à Paris.

Deux retours et deux absents dans le groupe du PSG pour Clermont



➡️https://t.co/9YJDHP9k6Y pic.twitter.com/BNwGy2OkYY — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 2, 2023

« On ne peut pas se permettre de partir la fleur au fusil à Paris »

« On va essayer de les talonner un tout petit peu. Maintenant, ça reste le dernier match de championnat où on n’a pas grand chose à jouer mais on veut vraiment faire un match complet. Eux, ils voudront bien finir devant leur public aussi, donc ils ne vont pas nous laisser le match non plus. On veut faire un match solide, on ne peut pas se permettre de partir la fleur au fusil à Paris, sinon ça risque d’être très très compliqué. On va faire les choses sérieusement. On va essayer de talonner face à la meilleure équipe de France, donc on va voir si on a progressé par rapport au match aller. Après, à chaque fois qu’on joue contre le PSG en première division, c’est difficile. Donc, on va voir si dans le jeu on est capables non pas de rivaliser mais de mettre un peu plus que ce qu’on avait fait sur les trois premiers matches qu’on a joué contre eux en première division (défaite 0-5 en début de saison puis deux revers 0-4 et 1-6 l’exercice précédent, ndlr). »

À voir aussi : Mory Diaw : « C’est top de finir la saison à Paris »