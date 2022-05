Gautreau monte au créneau pour défendre Messi

Auteur d’une saison qui ne manquera pas de faire parler jusqu’au début de la prochaine, Lionel Messi divise beaucoup le football français. Entre la sévérité de certains, le laxisme d’autres, la star argentine qui a posé bagage à Paris en grande pompe en août 2021 s’est exprimé au micro de TyC Sport en marge du rassemblement avec sa sélection. A l’occasion de cet entretien, le numéro 30 du PSG a évoqué sa saison au PSG, les sifflets du Parc des Princes, son adaptation entre autres. Si les critiques à son encontre ne se sont pas faites quémandée, certains observateurs du football en France prennent sa défense. C’est le cas de Florent Gautreau, qui s’attarde et comprend les explications sur le plan humain que peut donner Lionel Messi : « Ce qu’il dit là par rapport à sa famille, son changement de vie et autre, je pense que pour être une star et un multimillionnaire on en est pas moins homme, et que c’est tout à fait audible. Je pense que c’est ce qu’il lui est arrivé et que ça explique en partie et seulement en partie ses contre-performances, parce que oui il n’est pas venu là par amour pour Paris et le PSG ça tout le monde le sait. Et oui c’est un changement radical pour quelqu’un qui est arrivé gamin à Barcelone, qui y a fondé sa famille, qui a vécu là-bas y compris dans des conditions de vie différentes de ce qu’il a connu à Paris puisqu’il s’est installé à Neuilly ou proche de Paris, en tous cas pas à la campagne et pas près de la mer. Et donc oui je pense effectivement par ses enfants qui ont du changer d’école, tous les gens qui ont déménagé on connu ça. Même si c’est Messi, il a le droit de les avoir ressenti« .

Pour autant, sur le plateau de l’After Foot sur les antennes d’RMC, Florent Gautreau étaye ses propos en n’excusant pas pour autant son manque d’investissement sur le terrain : « Après moi j’ai d’autres choses sur son attitude sur le terrain, et là je pense qu’il est beaucoup moins défendable quoi qu’il en dise. Mais sur cet aspect là, humain, je pense qui est-on pour pouvoir juger ? Et parce qu’il aurait des millions derrière lui, il aurait pas le droit de ressentir et d’avoir vécu ce genre de chose ? Je pense que ce qu’il dit là sur son adaptabilité c’est la vérité. Le reste, qu’il marche, qu’il fasse aucune récupération, et qu’il ne soit pas performent sur le terrain, ce n’est pas seulement lié à ça« .