Gavi et Dani Olmo sous le charme de Luis Enrique

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale en deux ans jusqu’à lui offrir la Ligue des champions. Gavi et Dani Olmo, qui l’ont côtoyé en sélection espagnole, se sont montrés dithyrambiques.

Luis Enrique est entré dans l’histoire du PSG en devenant le premier entraîneur parisien à s’offrir la Ligue des champions. Arrivé en 2023 au sein du club de la capitale, le coach espagnol a révolutionné les Rouge & Bleu et a réussi à faire adhérer l’ensemble de ses joueurs à son projet. Cela a porté ses fruits en deux ans avec du très beau jeu, des joueurs qui jouent de manières collectives et sept titres en deux ans. Avant de rejoindre le PSG, il avait dirigé la sélection espagnole. Il avait lancé Gavi avec la Roja à même pas 17 ans. Dans une interview accordée au Mundo Deportivo, le jeune milieu de terrain (20 ans) n’a pas tari d’éloge sur le coach du PSG. « Pour moi, il est le meilleur. Je suis très heureux pour lui. C’est lui qui m’a fait faire mes débuts en équipe nationale, face à l’Italie, championne d’Europe, à San Siro. Je n’oublierai jamais ce jour-là. Et il a eu les couilles de me mettre, parce que tous les gens se sont jetés sur lui. Je suis très heureux pour lui et il mérite tout. » Dans cette interview, il a aussi été questionné sur l’intérêt du PSG à son égard. « Mon ambition et ma mentalité sont de faire toute ma carrière au Barça. C’est le club de ma vie et où je veux réussir. Je n’en veux pas d’autre, et je donnerai tout ce que je pourrai.«

A voir aussi : Luis Enrique : « J’ai ressenti une connexion avec les joueurs et les supporters »

« Il a réussi à marquer l’histoire »

De son côté, Dani Olmo, dans une interview accordée à L’Equipe a aussi encensé Luis Enrique. « Ses idées de jeu sont très claires et il sait te les transmettre à la perfection. Il l’avait déjà fait avec nous en Seleccion où il a créé une base et une idée de jeu incroyables. Grâce à lui, on a gagné tout ce que nous avons gagné et au PSG, en seulement deux ans, il a réussi à marquer l’histoire. Je suis très heureux pour lui, pour tout son staff et pour Fabian Ruiz. Comment il arrive à transmettre son gène de gagnant ? Il te fait croire que tu es le meilleur du monde, et tu finis par le croire. On l’avait été à l’Euro 2021, également à la Coupe du monde 2022 : on n’avait pas eu les résultats, mais on méritait mieux. Le jeu produit et la manière dont on dominait l’adversaire étaient clairement influencés par l’attitude et la confiance qu’il nous transmettait. »