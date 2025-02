Genesio avant PSG / LOSC : « L’idée ce n’est pas d’aller à Paris pour mettre le bus »

Ce samedi soir (21h05 sur DAZN), le PSG accueille le LOSC à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Et les Lillois comptent jouer le jeu à fond au Parc des Princes.

Alors que son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool approche à grand pas, le PSG devra d’abord bien négocier la réception du LOSC ce samedi soir (21h05 sur DAZN), à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Après avoir aligné une équipe remaniée lors de l’éclatante victoire face à Saint-Brieuc (7-0) en Coupe de France, Luis Enrique continuera de gérer à la perfection son effectif pour arriver dans la meilleure des formes pour le rendez-vous important en C1. En face, le LOSC (4e de L1) aura pour ambition d’être la première équipe à faire chuter le PSG en France.

« On voit que c’est un vrai bloc qui attaque et un vrai bloc qui défend ensemble »

Présent en conférence de presse d’avant-match ce jeudi, le coach des Dogues, Bruno Génésio, compte bien perturber la bonne forme actuelle des champions de France. « Avoir la possession au Parc des Princes, ça risque d’être difficile. Je crois que cette année, il n’y a qu’une seule équipe qui a eu la possession contre Paris, c’est le Bayern Munich en Coupe d’Europe. Mais en tout cas, ce qu’on souhaite c’est que lorsqu’on va récupérer le ballon, en faire un bon usage, avoir de la maîtrise, même si on sait que c’est difficile contre eux parce qu’ils exercent un gros contre-pressing à la perte. Mais je pense qu’on a les joueurs techniques pour sortir le ballon sous leur pression et aller leur poser des problèmes. L’idée ce n’est pas d’aller à Paris pour mettre le bus devant le but et se contenter de défendre pour prendre le moins de buts possible, mais d’y aller pour jouer notre jeu lorsque ce sera possible », a déclaré le technicien français, dans des propos rapportés par le site Le Petit Lillois.

Invité à comparer le PSG actuel à celui des saisons précédentes, Bruno Génésio reconnaît la grande force collective qui se dégage de la formation de Luis Enrique : « Chaque période est différente. L’effectif est constitué différemment, aussi. Mais c’est vrai que ce qui se dégage de cette équipe : c’est un socle collectif plus fort, avec ballon et sans ballon, des idées de jeux qui sont très ancrées chez le coach et donc chez les joueurs. On voit une vraie identité de jeu avec ballon, à la perte. C’est peut-être l’année où on attend le moins le PSG en Coupe d’Europe, mais ça peut être la bonne année, même s’ils ont un très gros match en huitième (contre Liverpool). Je trouve qu’ils dégagent une certaine puissance avec ballon, mais aussi une certaine force collective lorsqu’ils le perdent, ce qui est peut-être un peu nouveau par rapport aux autres équipes. Souvent, on disait qu’ils défendaient à 6 ou à 7. Là, on voit que c’est un vrai bloc qui attaque et un vrai bloc qui défend ensemble. »