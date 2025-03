Genesio : « Dans le championnat, il y a Paris, Paris et Paris »

Le PSG a préparé de la meilleure des manières son match contre Liverpool en Ligue des champions avec sa large victoire face à Lille hier (4-1). Bruno Genesio a encensé le club de la capitale.

Hier soir, les deux derniers représentants du football français en Ligue des champions s’affrontaient pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, avec une première mi-temps exceptionnelle, le PSG s’est largement imposé contre Lille (4-1). Bruno Genesio, le coach lillois, a souligné la supériorité du club de la capitale dans ce choc, mais également dans le championnat de France.

« Ils sont sur une autre planète »

« À la mi-temps, je leur ai demandé de relever la tête, de montrer un autre visage. Même si le PSG a fait une très grosse première, on leur a facilité la tâche. En fin de match, j’ai assumé mes erreurs, parce que je suis responsable à 100% de cette défaite. Tous les choix de ce soir ont été mauvais : les choix de jeu, tout ce qu’on a pu faire, notamment en première période, lance le coach lillois au micro de DAZN. Dans ce genre de match, il faut faire beaucoup de choses très bien pour espérer faire un résultat positif. Il faut mettre de l’engagement, ce qu’on n’a pas su faire en première mi-temps. (…) On a fait avec ce qu’on pensait être pour le mieux sur ce match. Ça n’a pas fonctionné face à cette équipe. Aujourd’hui, dans le championnat, il y a Paris, Paris et Paris. Les autres luttent pour ce qu’il restera. Ils sont sur une autre planète par rapport aux 17 autres équipes de ce championnat.«