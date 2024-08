Genesio : « Le PSG ? La meilleure équipe du championnat »

Demain soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Lille dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Pour Bruno Genesio, le coach lillois, le PSG est toujours la meilleure équipe de France et de loin.

Après deux victoires en deux matches de Ligue 1, le PSG va connaître son premier choc de la saison avec le déplacement à Lille en clôture de la troisième journée du championnat. Impressionnant depuis le début de la saison, le club de la capitale va vouloir poursuivre son sans-faute contre son dauphin. Une belle affiche, entre deux équipes qualifiées en Ligue des champions, qui promet. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, Bruno Genesio a estimé que le PSG était encore la meilleure équipe de la Ligue 1.

« C’est une équipe qui est déjà prête »

« Je ne pense pas que le départ de Mbappé ait une influence sur leur jeu. […] On voit que c’est une équipe, même si elle a repris tardivement et qu’elle n’a pas eu beaucoup de matches de préparation, c’est une équipe qui est déjà prête, c’est une équipe qui est au-dessus de la Ligue 1. En début de saison, j’avais répondu à une question pour savoir si on pouvait concurrencer le PSG. Ma réponse était qu’ils étaient dans une autre dimension que beaucoup d’autres équipes en Ligue 1. Et leur début de saison le démontre, même s’il n’y a eu que deux journées. On ne peut pas tirer des enseignements au bout de deux journées. On voit que leur jeu collectif est propre, qu’il est d’ores et déjà bien rodé. Tout le monde fait les efforts avec ballon, sans ballon. Le coach, c’est sa deuxième année, donc il impose encore plus ses principes de jeu. Évidemment, c’est la meilleure équipe du championnat et une des meilleures équipes d’Europe qui est taillée pour remporter la Ligue des champions. »

« Il faut faire un match quasi parfait »

L’entraîneur du LOSC a ensuite été questionné sur les clés pour pouvoir faire un résultat contre le PSG. « Il y a plusieurs paramètres. Il faut faire un match quasi parfait, avoir de la réussite. Il faut peut-être que Paris soit un peu moins bien que 100% chez eux. Il y a plusieurs paramètres pour les battre. On peut le faire, c’est déjà arrivé et on est capable de le refaire. Il y a toujours deux manières d’appréhender ce genre de rencontres. Soit, on se dit qu’il va falloir être très solide défensivement et très souvent cela ne suffit pas parce qu’il y a beaucoup de talents en face, que même si on mettait le bus devant le but, ils arriveront très certainement à trouver une faille à un moment donner. Soit, vous mettez en place des choses pour les mettre en difficulté à chaque fois que l’on récupère le ballon. »