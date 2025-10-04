Genesio : « On affrontera une version très forte du PSG »

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace sur la pelouse de Lille. Malgré de nombreuses absences, Bruno Genesio estime qu’il va affronter une grande équipe du PSG.

Avant la deuxième trêve internationale de la saison, le PSG se déplace sur la pelouse de Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans six joueurs majeurs (Neves, Doué, Dembélé, Ruiz, Marquinhos, Kvaratskhelia). Malgré ça, le leader de la Ligue 1 reste un adversaire redoutable comme l’a expliqué Bruno Genesio, le coach lillois, en conférence de presse. « Ils ont démontré, Luis Enrique et son équipe à Barcelone que même avec beaucoup d’absences de joueurs très importants dans leur équipe, ils étaient capables de gagner contre de grosses équipes. Le Barça est quand même une des meilleures équipes européennes. Je trouve que c’est aussi un très bon moyen de montrer la confiance en ces joueurs. C’est certainement aussi ce qui leur a permis de gagner la Champions League l’année dernière. Il y a la qualité individuelle des joueurs, mais aussi cette notion de groupe, cette notion de solidarité, cette notion de confiance qui se dégage de cette équipe. Je pense qu’on affrontera demain une version très forte du Paris Saint-Germain. Ce sera très difficile, comme ça aurait pu l’être s’ils avaient eu tous les joueurs qui sont absents. »

A voir aussi : Luis Enrique : « Le résultat ne changera pas notre mentalité. On continue à jouer de la même manière »

« Je pense que l’accueil sera chaleureux pour Chevalier »

Bruno Genesio a aussi évoqué le retour de Lucas Chevalier à Lille, lui qui a quitté son club formateur pour le PSG cet été. « Je pense que l’accueil sera chaleureux, puisque c’est comme vous le dites, un enfant du club, un enfant de la ville, de la région. Il a tellement apporté au club que je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. On va le saluer à son arrivée, et surtout tout faire pour lui mettre des buts. Et puis, on le verra avec grand plaisir après, même si on l’a déjà recroisé depuis qu’il est parti à Paris. Et puis, il sait qu’il est ici chez lui. »