Gérald Baticle dithyrambique envers Warren Zaïre-Emery

Alors qu’il n’avait plus été sélectionné avec les Espoirs depuis plusieurs années, Warren Zaïre-Emery a retrouvé cette catégorie lors de cette trêve internationale. Son sélectionneur, Gérald Baticle, s’est montré dithyrambique envers le titi du PSG.

Warren Zaïre-Emery a perdu sa place de titulaire au sein du PSG depuis plusieurs mois. Le titi parisien a également perdu sa place au sein de l’équipe de France A. Pas convoqué lors de la trêve internationale de septembre par Didier Deschamps, il ne l’était pas non plus lors de ce mois d’octobre. Mais contrairement à il y a un mois, il n’est pas resté avec ses coéquipiers non-convoqués au Campus de Poissy puisqu’il a été sélectionné avec l’équipe de France Espoirs. Lors du premier match contre les Îles Féroé vendredi, il était titulaire et capitaine et a été passeur décisif lors du très large succès des Bleuets (0-6). Invité de l’émission L’Intégrale Sport de RMC, Gérald Baticle s’est montré très élogieux envers Warren Zaïre-Emery.

« En match, il est au cœur du jeu, il est capitaine, il est meneur »

« Avec les grands joueurs, c’est souvent assez simple. Pour toutes les situations, ils ont un grand professionnalisme pour adopter les bonnes attitudes. Et dans toutes les situations de jeu lors des matchs, ils ont les bonnes réponses pour être efficaces et faire avancer notre jeu dans le bon sens. À l’entraînement, il rayonne par son talent, son niveau et, puis en match, il est au cœur du jeu, il est capitaine, il est meneur. Il met sa patte sur le jeu collectif et ça nous donne beaucoup de garanties dans notre confiance et dans toutes nos valeurs de jeu. »