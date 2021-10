Gérard : « Le but, c’est d’être là à la fin »

Impérial en Liqui Moly Starligue, le PSG Handball ne connait pas la même réussite en Ligue des Champions, c’est le moins que l’on puisse dire. Déjà défaits par le FC Barcelone lors de la précédente journée, les hommes de Raul Gonzalez ont une nouvelle fois chuté ce mercredi, cette fois à Kielce. Le portier parisien, Vincent Gérard, est revenu sur ce revers pour PSG TV. S’il reconnait qu’il a manqué beaucoup de choses face à l’équipe polonaise, le dernier rempart rouge et bleu relativise tout de même : rien n’est encore joué et le but est d’être au rendez-vous à la fin.

« C’était un match avec une ambiance assez extraordinaire. Après l’année compliquée qu’on a vécu, ça fait du bien. En ce qui nous concerne, on a eu du mal à entrer dans le match. Ce qui est dommage, c’est qu’on revient en seconde période avec de bonnes intentions. Il faudra faire un point sur tout ce qui n’a pas été. Comme ça, je dirais que l’on a mal géré nos supériorités numériques. Maintenant, Kielce est une équipe avec de très bons joueurs, bravo à eux. Ce n’est que le début, le but c’est d’être là à la fin. »