Hier soir, le PSG Handball affrontait Kiel en quart de finale aller de l’EHF Champions League. Après un début de match en faveur du club allemand, les Parisiens ont réussi à revenir dans le match pour finalement concéder le match nul sur leur parquet (30-30). Un score qui laisse les deux équipes en vie avant le match retour jeudi prochain. Vincent Gérard, le gardien parisien, a hâte de jouer cette manche retour.

« Nous avons loupé notre début de match, ce qui est dommage. On a longtemps été derrière au tableau d’affichage. Par rapport à la physionomie, ce n’est pas un mauvais résultat. On va avoir un beau quart de finale retour ! Ils se sont bien battus devant nos supporters, on doit faire pareil chez eux. À nous de montrer qu’on mérite d’obtenir notre qualification au retour, lance le gardien pour PSG TV. Les supporters n’ont jamais lâché ! Ils nous ont fait comprendre que ce n’est pas parce qu’on perd les 5 premières minutes que c’est fini. Ils nous ont permis de nous reprendre. On a eu des occasions de passer devant, mais ça donnera un match retour intéressant. On ne s’est pas ce qui peut se passer là-bas. »