Geronimo Rulli est persuadé que Marseille va devenir la meilleure équipe de France

Dans une semaine, le PSG et Marseille s’affrontent pour le deuxième et dernier Classico de la saison. Geronimo Rulli, le gardien de l’OM, est persuadé que son club va devenir le meilleur club de France.

Le PSG domine la Ligue 1 depuis de très nombreuses années. Cette saison, il est de nouveau large leader avec treize points d’avance sur Marseille. Si les deux équipes vont s’affronter dans une semaine sur la pelouse du Parc des Princes pour le compte de la 26e journée du championnat, Geronimo Rulli, le gardien marseillais, a lancé les hostilités ce vendredi en conférence de presse. Pour lui, Marseille va bientôt devenir le meilleur club de France.

A voir aussi : Ligue 1 : Le Classique PSG / OM diffusé … au cinéma !

« On aimerait être plus proche du PSG au classement »

« On aimerait être plus proche du PSG au classement. On est une équipe jeune, qui s’est formée cet été avec 12 ou 13 nouveaux joueurs, un nouveau staff, un nouvel entraîneur. C’est normal que le processus prenne du temps. Mais être deuxième avec plus de deux points par match, ça montre que le processus est sur le bon chemin. On veut gagner des titres. Je n’ai pas peur de le dire, nous sommes sur le bon chemin. On veut être la meilleure équipe de France. Ça prendra peut-être du temps, mais je n’ai aucun doute sur le fait que l’OM va devenir la meilleure équipe de France. »