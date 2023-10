Geyoro a pris la parole devant les supporters après PSG / OL

Hier soir, dès la deuxième journée de la D1 Arkema, a eu lieu le choc entre le PSG et l’OL. Après la défaite des Parisiennes, Grace Geyoro a tenu à prendre la parole devant les supporters, déçus du résultat.

Comme ces dernières années, les Féminines du PSG ont réalisé une belle performance contre Lyon, mais se sont finalement inclinées (1-0). Dans un Parc des Princes de plus de 17 000 personnes, dont de très nombreux Ultras, les joueuses de Jocelyn Prêcheur se sont montrées les plus dangereuses, mais sans jamais réussir à tromper la vigilance de Christiane Endler, l’ancienne portière des Rouge & Bleu, auteur de très nombreuses parades décisives. Peu en vue dans cette rencontre, Lyon s’est montré réaliste avec un but d’Eugénie Le Sommer (0-1) à la 20e minute de jeu. Avec ce succès, le deuxième déjà de la saison contre le PSG, les Lyonnaises prennent trois points d’avance sur les Parisiennes. Avec le nouveau format de la D1 Arkema, avec des play-offs entre les quatre premières équipes du championnat qui s’affrontent pour le titre, ce n’est pas rédhibitoire pour le club de la capitale dans sa course au titre.

« On comprend leur frustration »

Frustré par ce nouveau revers contre les Lyonnaises, les supporters du PSG, notamment ceux du Collectif Ultras Paris, étaient exaspérés de ce nouveau mauvais résultat contre leur meilleure ennemie. Venue saluer les supporters qui ont répondu présent avec ses coéquipières, Grace Geyoro, la capitaine du PSG, a pris la parole devant les Ultras. Elle s’est expliquée sur cet échange en zone mixte. « On travaille pour gagner. On comprend leur frustration. Malgré la défaite ou la victoire, ils sont toujours là. Ils veulent des titres, des victoires. Ils en ont besoin. On va encore avoir besoin d’eux cette saison, on sait qu’il y a beaucoup de matches, lance la numéro 8 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. J’ai tenu à dire que ça ne nous faisait pas non plus plaisir. On travaille dur. Oui, il y a une défaite, mais rien n’est joué pour la saison. Je comprends leur frustration parce que j’ai la même. On est le PSG, on est là pour gagner. Ils sont derrière nous, on joue au Parc. On a tout pour gagner et on veut leur rendre aussi. On doit continuer à travailler.«